Zlato – pozitivní trend potvrzuje svou sílu

Dne 4. září dosáhla cena zlata 1566 USD za unci svého ročního maxima, poté co od května přidalo v dynamice o úctyhodných +23 %. Od tohoto maxima přešlo zlato do fáze korektury v rozsahu -5 % od maxima. To přesně zapadá do scénáře zdravé korektury, která zpravidla trvá 4 až 6 týdnů. Mimochodem, námi preferovaný scénář zapadá také do rámce poměrně svízelné situace na akciových trzích s nechvalně proslulou „černou“ statistikou.

Říjen rozhodně nebude na události skoupý. Můžeme se tedy brzy nač těšit.

Korektura u konce =zlato může stoupat vzhůru



Zlato má v minulém týdnu za sebou velmi zajímavý průběh. Četné indikátory potvrzují, že zářiová korektura se chýlí ke konci a zlato se chystá pokořit další cenovou metu kolem 1650 USD/unci.

Do mozaiky podpůrných argumentů zapadá rovněž fakt, s jakou razancí zlato umazalo 50 dolarovou ztrátu prakticky během několika hodin v závěru prvního říjného týdne.



Abychom příliš nezabředli do analytického žargonu a nenudili technikáliemi, které překračují možnosti formátu tohoto článku, pokusme se vyjádřit laicky srozumitelně.

Měřené cenové propady (korekce a konsolidace) v jinak zdravém trendu mají svou měřitelnou sílu (momentum) a časový rámec. Krátké korektury a konsolidace nepřekračují zpravidla 4 až 6 týdnů. „Naše“ korektura trvá podle našeho modelu právě od 4.9. (= lokální maximum 1565 USD). K dnešnímu dni tedy asi 4 týdny. Máme tedy pravděpodobně nejvýše 2 až maximálně 4 týdny k akceleraci pozitivního trendu, kdy by mělo zlato zpracovat v první vlně metu kolem 1650/1670 USD.





Graf 1: Zlato v USD/unci za poslední tři měsíce

aktuálně 1503,56 USD/unci

Zlato po dynamické vzestupu + 23 % od poloviny května do 4. září přešlo do fáze korekce (svislá červená linie), která by měla trvat ještě maximálně 2 až maximálně 4 týdny. Pak by měl následovat dynamický vzestup k další metě 1650 až maximálně 1670 USD/unci.

Zdroj: EKKA-Gold/Guidants



Neztratit z očí celkový obraz

Mnohé nasvědčuje tomu, že v následujících dnech až týdnech bude důležité neztratit ze zřetele celkový obraz. K tomu účelu si můžete osvěžit celkový dlouhodobý obraz na grafu 2.



Graf 2: Zlato v USD od 2001 do 2019 – dlouhodobý chart

Na dlouhodobém grafu je patrný desetiletý vzestupný trend od roku 2001 do roku 2011 – první fáze dlouhodobého trendu, který přinesl investorům více než +600 % vzestup. Tento trend byl vystřídán cyklickou konsolidací v podobě obratové formace. Vše nasvědčuje tomu, že zlato a vzácné kovy jsou v přechodu k druhé fází dlouhodobého vzestupného trendu.

Zdroj: EKKA-Gold/Guidants



Co je teď důležité…



Zlato se pravděpodobně nachází v ranné fázi 2. etapy dlouhodobé vzestupného trendu, který započal od roku 2001 do roku 2011. Za tuto periodu přineslo svým investorů více než 600% zisk. Vše nasvědčuje tomu, že druhá fáze je také jen začátkem. Koneckonců každý trend bude dříve nebo později překonán, i ten, který vynese zlato nad horizont absolutního maxima z let 2011.

Koupit nebo posílit přiměřenou pozice fyzického investičního zlata i stříbra může sehrát zásadní roli do blízké budoucnosti. A to nejen z pohledu performance, ale především jako ultimativní ochrana proti četným rizikům globálního finančního systému a systémovému předlužení celé západní civilizace. Zlato a vzácné kovy představovaly vždy ultimativní pojistku zejména proti proaktivní inflační politice centrálních bank. Z toho pohledu zlato zůstává jedním ze základních stavebních kamenů v celkové majetkové diversifikace a současně substanční ochrana majetku před plíživým vyvlastněním i riziky třetích stran.



Závěrem…

…ještě jeden pozoruhodný fakt a paradox finančních dějin lidstva současně. Zlato ve své monetární roli po dlouhých 2500 let ani jedinkrát nezbankrotovalo, zatímco veškeré umělé měny bez výjimky. S trochou nadsázky lze konstatovat, že finanční dějiny lidstva jsou v podstatě dějinami lží a podvodů a zlato vrací poměry vždy zpět ke kázní a umírněnosti.

Poučení:

„Tento článek a názory v něm obsažené slouží výlučně informačním účelům a nepředstavují žádné investiční doporučení směřující ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů. Informace byly pečlivě vybrány a seřazeny. Úplnost a správnost obsažených informací nelze garantovat. Případné okomentování nebo odhady odrážejí mínění aurora v okamžiku zpracování článku a toto se může změnit bez předchozího upozornění.“