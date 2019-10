Komoditní výhled: Zlaté časy pro zlato

09.10.2019 11:44:42

Zářijový útok na největší ropnou rafinerii světa ukázal, jak zranitelné jsou globální dodávky ropy.

Navíc by globální fiskální panika, které jsme si zvlášť všímali v našich posledních čtvrtletních vyhlídkách, v nadcházejících měsících mohla být doplněna o slabší dolar. I přes rizika recese poskytne kombinace těchto dvou faktorů podporu zejména drahým kovům i klíčovým americkým zemědělským komoditám.

Energetický sektor zatím stále trápí pomalý růst poptávky. Rostoucí napětí po útoku na rafinerie Aramco přinese v nadcházejících měsících vyšší náklady spojené s geopolitickými riziky. A tak zlato, které po pěti letech konečně opustilo obchodování v rozmezí a dosáhlo cíle 1 485 USD/unci, bude zřejmě nadále profitovat z příznivé situace. Kolaps globálních výnosů z dluhopisů vyvolal oživení ve třetím čtvrtletí – bez podpory dolaru, který posílil o téměř 2 % oproti košíku hlavních měn.

U zlata si zachováváme býčí pohled na základě předpokladu, že dolar bude oslabovat a globální výnosy z dluhopisů zůstanou nízké. Po období konsolidace by se zlato mohlo dostat do konce roku až k 1 550 USD/unci a počátkem roku 2020 by mohlo dále růst.

Hlavní důvody pro náš býčí pohled na zlato, stříbro a platinu:

• Americký Fed bude pravděpodobně nadále snižovat sazby a současně zahájí další kolo kvantitativního uvolňování.

• Předpokládá se, že nominální a reálné výnosy dluhopisů zůstanou nízké, někde dokonce i negativní. To by snížilo náklady ušlé příležitosti spojované s držením nekuponových bezúročných aktiv.

• Pokračující nákupy centrálních bank jsou zaměřeny na diverzifikaci a v některých případech na snahu o snížení závislosti na americkém dolaru (tzv. dedolarizaci).

• Obchodní válka mezi USA a Čínou a geopolitické obavy ze situace na Blízkém Východě vedou k tomu, že je zlato opět vnímáno jako bezpečný přístav.

• Jak už bylo řečeno, dolaru možná opravdu docházejí síly kvůli rostoucímu riziku, že Spojené státy podniknou kroky k jeho oslabení.

Rizik je stále dost

Největším rizikem našeho scénáře rostoucích cen drahých kovů je možnost uzavření velké obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou. Ta by snížila očekávání trhu o tom, jak daleko americké sazby klesnou. Podíváme-li se však na současná data, globální úvěrový impuls nadále naznačuje, že ekonomické dno je teprve před námi, nikoliv za námi.

Další možnou hrozbu představuje prudké hromadění dlouhých pozic prostřednictvím futures a ETF. Celkově by však býčí vyhlídky na zlato měly být schopné odolat korekci až k 1 384 USD/unci, což je úroveň signalizující průlom pětiletého obchodovacího rozmezí.



Ačkoli dál existuje potenciál, že drahé kovy vedené zlatem nadále porostou, možnost dalších skvělých výsledků je nyní nižší. Rostoucí fiskální výdaje do infrastruktury a na boj s klimatickými změnami by tyto vyhlídky mohly změnit ve prospěch průmyslových kovů, k nimž stříbro i platina také patří.

Další podpora pro průmyslové kovy pak obecně vychází z vyhlídek na slabší dolar. To by znamenalo úlevu pro zadlužené ekonomiky rozvíjejících se trhů: většina jejich dluhů je v dolarech.

O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.