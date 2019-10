„Zlaté ETF“ dosahují rekordního nárůstu přílivu peněz od finanční krize

14.10.2019 10:13:26









Zlato známe jako bezpečný přístav, v nejistých dobách, anebo v čase ekonomické recese se postupně stává středobodem zájmu. Investoři se v posledních měsících přichylují k tomuto drahému kovu čím dál víc.

Podle serveru Bloomberg se jednalo o rekordní, 17ti denní, postupný nárůst přílivu peněz do zlata od finanční krize. Jak ukazuje graf, podobný přítok kapitálu jsme mohli zaregistrovat v letech 2016 a 2012. Graf znázorňuje počet za sebou jdoucích dní přílivu kapitálu do zlatých ETF po roce 2009.

Zdroj: Bloomberg

Poznámka: Data zobrazují jen příliv kapitálu, ne odliv

Zlato se aktuálně obchoduje při psychologické úrovni 1500 USD a od ledna hodnota vzrostla o víc než 17 procent. Za posledních 17 dní jeho cena mírně klesla.

Investoři vyhledávají tento bezpečný přístav v časech, kdy je monetární politická ECB příliš uvolněná a americká centrální banka taktéž pokračuje v tomto tempu. Navíc, obchodní válka mezi USA a Čínou hraje ceně zlata do karet. Uvidíme, jak se bude vyvíjet vztah mezi USA a EU, situace může být za pár měsíců diametrálně odlišná. Blíží se deadline ohledně Brexitu a přesto, že se v posledních dnech šance o dohodě snižovala, koncem tohoto týdne některá média začala zveřejňovat možnost šance k dohodě.

Kdyby se výše uvedené problémy nevyřešily, příliv kapitálu do zlata by mohl celkově narůstat. Pokud se však podíváme na graf, tak je z minulosti málo pravděpodobné, že by aktuální série dlouhodobě pokračovala. Bude podstatné sledovat fundamenty.

Podle Zerohedge zlaté ETF dosáhly v září ze všech zemí příliv 3,9 miliardy USD, čímž se celková tržba zvýšila o 75,2 tuny, tj. na 2808 tun, historické maximum. Bude tento trend pokračovat, anebo se situace kolem Brexitu urovná a zároveň uvidíme rozumnou trade – deal, což by mohlo negativně působit na cenu zlata.