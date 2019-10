Ranní komentář: Americké akcie na historickém maximu, zlato a bondy ztrácejí

Začátek týdne se na akciových trzích vydařil, a to dokonce tak, že americký S&P500 vystoupal na nová historická maxima. Pomohl mu k tomu tentokrát i komentář amerického prezidenta, který uvedl, že by podpis první fáze dohody s Čínou mohl přijít dříve, než se původně čekalo. Přestože neuvedl přesný termín, náladu na trzích svými komentáři dokázal zvednout. Chuť investorů nakupovat rizikovější aktiva pak byla vidět i na cenách bezpečných přístavů, které naopak začaly ztrácet. Platilo to jak pro drahé kovy, tak pro dluhopisové výnosy, které u amerických 10letých splatností zamířily dokonce zpět nad 1,8 %.

Dnešek bude na nové fundamenty znovu spíše chudší a za pozornost budou stát hlavně výsledky americké spotřebitelské důvěry. Trh pak bude s největší pravděpodobností vyčkávat hlavně na zítřejší zasedání americké centrální banky.

Dnešní fundamenty: