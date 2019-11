Cennější než zlato. Cena palladia vystoupala na historické maximum

07.11.2019 19:32:17

"Kdybychom udělovali medaile podle ceny vzácných kovů, vítězové by získávali palladiové medaile. Až druzí v pořadí by obdrželi zlaté medaile. Za třetí místo by se udělovaly medaile z platiny. Bramborové medaile bychom mohli nahradit stříbrnými," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Na přelomu října a listopadu překonala cena palladia 1800 dolarů za troyskou unci. Jedná se o historicky nejvyšší cenu. V databázi Bloomberg lze dohledat cenu palladia až do října 1993. Tehdy stála troyská unce 135 dolarů. Lze tedy říci, že za posledních 26 let narostla cena palladia více než třináctkrát.



Aktuální cena palladia se blíží historicky nejvyšší ceně zlata. Té bylo dosaženo v září 2011, kdy se troyská unce zlata prodávala za více než 1903 dolarů. Současná cena zlata se pohybuje pod úrovní 1500 dolarů za troyskou unci a je tedy výrazně nižší než cena palladia.





Dalším vzácným kovem je platina, která se momentálně obchoduje za 930 dolarů za troyskou unci. Z historického pohledu platilo, že platina byla dražší než palladium i zlato. V březnu 2008 se cena platiny pohybovala na úrovni 2276 dolarů za troyskou unci.



Oproti tomu cena stříbra byla vždy výrazně nižší. Aktuálně se pohybuje na úrovni kolem 18 dolarů za troyskou unci. V dubnu 2011 se však cena stříbra na dva dny přehoupla přes 48 dolarů za troyskou unci.