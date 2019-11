Nová posedlost východoevropských lídrů? Zlato

Zlato se v poslední době stalo hlavním předmětem zájmu nacionalistických lídrů na východě Evropy. Tento týden demonstrovalo svou nově nabytou ekonomickou moc dokončením repatriace 100 tun žlutého kovu. V Maďarsku pak premiér Viktor Orban navyšuje zásoby bezpečného aktiva ve snaze zvýšit zabezpečení rezerv země.

Zlatá horečka zrcadlí kroky Ruska a Číny k diverzifikaci rezerv o objemu přesahujícím 3 biliony dolarů. Tyto státy se v době rostoucího geopolitického napětí snaží omezit svou expozici na americkou měnu. Motivace evropských postkomunistických států je ale jiná.

Nejnovějším příkladem je návrh slovenského ex-premiéra Roberta Fica, který ve snaze o návrat do čela vlády nabádal slovenský parlament, aby donutil centrální banku země přivézt domů zásoby komodity uskladněné ve Velké Británii. Důvodem je podle Fica nespolehlivost mezinárodních partnerů, kterou předseda strany SMER ilustroval Mnichovskou dohodou nebo odmítnutím Bank of England navrátit uskladněné zlato venezuelskému režimu prezidenta Madura. Dalším důvodem je podle Fica nízké zhodnocení zlata v BoE.

Po Mnichovské dohodě lze jen stěží věřit i nejbližším spojencům, myslí si Fico. „Garantuji vám, že pokud zlato zůstane v Británii a ve světě se něco semele, tak z něj neuvidíme ani gram,“ řekl také. Podle Fica staví brexit a riziko globální ekonomické krize slovenské zlato v Británii do nebezpečné situace.

Podobné kroky již podniklo Polsko, tam ale zpochybnění britské spolehlivosti ze strany guvernéra polské centrální banky Adama Glapinskiho nezaznělo. Ten prohlásil, že stažení zásob má demonstrovat sílu tamní ekonomiky, která je s hrubým domácím produktem ve výši 586 miliard dolarů největší v regionu. Polsko své zlaté rezervy v posledních dvou letech zdvojnásobilo a je nyní, co se velikosti zlatých rezerv týče, středoevropským premiantem.

Aktivním kupcem je také Maďarsko. Tamní zlaté rezervy se během posledních 10 let zdesetinásobily a lačnost po vzácném kovu se přelévá i do sousedních zemí. Srbský lídr Aleksandr Vučić poručil tamní centrální bance zlaté rezervy navýšit, čímž podnítil říjnový nákup devíti tun komodity. Podle Vučiće by měly být zlaté nákupy ještě vyšší, protože „vidíme, kterým směrem krize ve světě míří“. Plány na převoz části rezerv držených ve Velké Británii mělo také Rumunsko, jejich provedení ale bylo pozdrženo říjnovým pádem tamní vlády.

Pro typ lídrů, kteří dominují politickou scénu v zemích východní Evropy, ale může být největším lákadlem zlata poselství prosperity, které držení tučných zlatých rezerv vysílá voličům. „Zlato je symbol,“ říká politický ekonom Vuk Vukovic. „Když ho státy zakoupí, lidé kdekoliv to vnímají jako signál ekonomické suverenity,“ dodává.

Zdroj: Bloomberg