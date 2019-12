Cena zlata závisí na vztazích mezi USA a Čínou

09.12.2019 14:46:17

Zlato se vrátilo k horní hranici 30dolarového pásma, ve kterém se obchoduje poslední tři měsíce. Důvodem jsou obnovené obavy z toho, zda se v dohledné době podaří dosáhnout dohody mezi USA a Čínou. Na základě těchto důvodů předpokládáme, že zlato bude v příštím roce růst.

Zlato se v uplynulých dnech pokoušelo prolomit 30dolarové pásmo vytvořené v nedávných měsících. Ovlivnily ho vyjádření z Pekingu a Washingtonu o vyhlídkách obchodní dohody mezi dvěma velmocemi.

Příkladem může být třeba nedávný komentář Donalda Trumpa, který popřel naléhavost v rámci dosažení dohody. Řekl, že by bylo možná lépe počkat s dohodou až do prezidentských voleb v listopadu příštího roku. Čínští představitelé se zase ostře vyjádřili k nedávnému hlasování Senátu amerického Kongresu k lidským právům v Hongkongu a v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. „USA za to zaplatí,“ zaznělo z úst čínských představitelů.

Finanční trhy na to reagovaly poklesem akcií, výnosů dluhopisů a růstem ceny zlata. Investoři jsou již z takových náhlých obratů unavení. Situace se přitom do konce roku může ještě více zhoršit. Koncem roku totiž již tradičně klesá likvidita a roste volatilita. Je za tím jednak potřeba obchodníků uzavřít před koncem roku své účetnictví, jakož i snaha zůstat v těchto rychle se měnících časech mimo trh.



Vidíme to i na obchodu se zlatem. Futures obchody s ním klesly od října o jednu třetinu na 206 tisíc lotů. Obchodníci vyčkávají, dokud se trh znovu nastartuje směrem nahoru. Pokud k tomu dojde, cena zlata by mohla prolomit hodnotu 1517 dolarů za unci, na hodnotu, kde se již nacházela v říjnu.

Obchodníci, kteří investují do zlata prostřednictvím ETF fondů, přitom snížily své sázky jen o 1,5 procenta. Tato malá odchylka potvrzuje, že cena by neměla klesnout pod hranici 1380 dolarů.

Podpůrným nástrojem by mohlo být i další snižování sazeb Fedu, které se očekává v příštích dvanácti měsících. Nižší sazby by měly oslabit americký dolar, což prospívá právě zlatu. Za pozornost kromě toho stojí i vztah čínského juanu a zlata. Vidíme, že korelace mezi těmito dvěma nástroji je na nejvyšší úrovni od poloviny roku 2016. Kurz juanu je dnes přeměnou závislou na vyhlídkách obchodní politiky a zlato je sázka vůči jeho poklesu.



Náš výhled na cenu zlata v příštím roce je tedy pozitivní. Vycházíme z těchto faktorů:

• Fed ztratil kontrolu a bude snižovat sazby rychleji a více než se dnes očekává.

• Americký dolar se nachází v posledním záchvěvu své síly.

• Natahující se obchodní válka mezi USA a Čínou zvyšuje inflační tlaky.

• Poptávka centrálních bank zůstává silná z několika důvodů. Například kvůli snaze odpoutat se od dolaru jako rezervní měny.

• EFT fondy investující do zlata poskytují jeho ceně robustní podporu.





O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.