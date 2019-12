Zlato se veze na růstové vlně, rok 2020 může být ještě lepší

18.12.2019 10:31:34

Zlato má za sebou dobrý rok, za což vděčí zejména obchodní válce, uvolněné měnové politice a také zájmu ze strany centrálních bank. Všechny tyto faktory mohou přitom pozitivně působit na cenu žlutého kovu i v příštím roce.

Zlato má za sebou jeden z nejlepších ročních výsledků od roku 2010, když překonává většinu komodit a souhrnný komoditní Bloomberg Commodity Spot Index. Pomohla mu nejistota kolem obchodní války a tři snížení sazeb ze strany Fedu, optimizmus na akciovém trhu a silný trh práce naopak působí a mohou dále působit proti růstu ceny zlata.

Analytici z BlackRock a Goldman Sachs ovšem zlatu věří. Goldman Sachs hovoří o hladině 1 600 USD za trojskou unci. "Hospodářský růst a inflace zůstávají mírné a centrální banky drží uvolněnou měnovou politiku. V tomto prostředí budou jakékoli šoky na akciovém trhu pravděpodobně způsobeny obavami o růst nebo geopolitickou nejistotou. V obou případech se zlato pravděpodobně ukáže jako efektivní zajištění," říká Russ Koesterich, manažer Global Allocation Fund společnosti BlackRock.

Zlato bude mít za sebou tři roky ze čtyř růstové, přičemž v září cena vyšplhala na maximum od roku 2013 (1 557 USD za unci) a objem peněz v ETF kupujících zlato je poblíž maxim. Geopolitická a ekonomická rizika se pravděpodobně budou řešit i v roce 2020. Obchodní válka mezi USA a Čínou navzdory slibné první fázi dohody pokračuje, blíží se americké prezidentské volby a Donald Trump čelí hrozbě impeachmentu. "Nikdo neví, jaký bude další krok Trumpa, již překvapil mnohokrát. Volby také mohou vyvolat na trzích větší volatilitu a nejistotu," míní Giovanni Staunovo, analytik z UBS Wealth Management.

Podle Kristiny Hooperové z Invesco ale zlato v příštím roce jistě nebude nejvýnosnější investicí. "Zlato bude nadprůměrné, protože investoři začnou couvat z rizikových aktiv, jako jsou akcie. I tak na tom ale právě akcie budou lépe a s nimi třeba nemovitosti a průmyslové kovy," odhaduje.

Chris Mancini, manažer Gabelli Gold Fund, si však myslí, že pokud by došlo k ekonomickému zpomalení, akcie by ztratily, čímž by donutily Fed k dalšímu snižování sazeb. To by vedlo k růstu cen investic, které nenabízejí žádné úroky, tedy i zlato. Fed zatím další snižování sazeb neplánuje, ale to neznamená, že k němu nakonec nepřistoupí. Podle analytiků z BNP Paribas může americká centrální banka v prvním pololetí 2020 snížit sazby až dvakrát, což by mělo na dolarovou cenu zlata pozitivní vliv.

Výrazným faktorem podporujícím cenu žlutého kovu jsou i nákupy ze strany centrálních bank, které stojí za pětinou veškeré poptávky. Podle Goldman Sachs to může ukazovat na odklon od amerického dolaru. "Raději 'půjdu do zlata', protože dluhopisy na tuto dedolarizaci příliš nereagují," říká Jeff Currie, hlavní komoditní analytik Goldman Sachs.

Podobný názor zastávají také v ABN Amro nebo Citigroup. Podle těchto bank by investoři měli využít dočasný pokles ceny zlata a pokračující rally na akciovém trhu právě k nákupu žlutého kovu. "Zlato nemůže v portfoliu plně nahradit vládní dluhopisy, ale důvod k realokaci části dluhopisové složky portfolia do zlata je nyní silnější než jindy. Stále předpokládáme, že obavy z toho, že je cyklus v pozdní fázi, a zvýšená politická nejistota pravděpodobně podpoří investiční poptávku po zlatě jako defenzivním 'aktivu'," doplňují analytici z Goldman Sachs.