Bude stříbro následovat zlato v šílené rally?

13.02.2020 13:52:35

Zlato zažívá tučné časy, jak je na tom aktuálně investiční kov číslo dva, stříbro? Před koncem roku 2019 se nadechlo k růstu a chvíli to vypadalo, že bude svůj vznešenější protějšek následovat. Nicméně od začátku roku spíše stagnuje. Propast mezi žlutým a šedým investičním kovem se zvětšuje. V červenci na okamžik překonal poměr jejich cen 90:1, nyní se k němu opět blíží.

Zlatá rally vystřelila cenu zlata mezi červnem a srpnem 2019 ze 1 300 USD až nad 1 500 USD za Oz. Po korekci a slabším listopadu se cena zlata na konci prosince vrátila na 1 500 USD, aby v lednu podpořena světovými událostmi krátkodobě ještě 100 USD přidala. Zlato je v dolarech nejdražší od 10. dubna 2013. V eurech však již překonává všechny hranice. V lednu vystoupalo nad 1 400 EUR za Oz. Nyní je na čase, aby ho stříbro následovalo. Zda bude mít sílu, nebo ne, záleží na několika faktorech. Vybrali jsme tři, které by mohly letos stříbro podpořit.

Poměr cen zlata a stříbra (Gold: Silver Ratio) je silně podhodnocený

Poměr cen aktuálně šplhá až k 90:1. Přesnými čísly ve středu 12. února činil 89,24:1. Znamená to, že na nákup jedné unce zlata aktuálně potřebujeme takřka devadesát uncí stříbra. Průměr za posledních dvacet let je přitom 60:1. Vždy, když v historii došlo k takovémuto vychýlení, poměr dříve či později klesnul zpět k průměru. V devadesátých letech se poměr dokonce dotknul 100:1 (1. února 1991), na konci dekády padnul prudce zpět až na 41:1. To samé se stalo dvakrát v prvních deseti letech nového tisíciletí, maximálních hodnot dosáhl poměr v únoru 2003 a v prosinci 2008 a v obou případech tři následující roky padal. Cyklický vývoj ukazatele Gold:Silver Ratio přitom není jevem posledních desetiletí, jedná se o dlouhodobě pozorovaný trend. Je tedy jen otázkou času, kdy se vychýlený poměr vrátí zpět k „normálu“.

zdroj: kitco.com

Prorůstové argumenty pro zlato

Poměr ceny zlata a stříbra může klesnout buď díky růstu ceny stříbra nebo díky poklesu ceny zlata. Aktuálně je pravděpodobnější spíše první zmíněný scénář. Zlato je sice na výši, ale to samé lze říct o akciovém trhu. A dlouhodobě funguje osvědčené pravidlo dvou spojených nádob. V době ekonomického růstu roste cena akcií a zlato klesá nebo stagnuje. Když se blíží se ekonomická krize a když krize udeří, karta se obrací. Nyní pozorujeme situaci, kdy je akciový trh na svých maximech, ale zlato roste též. Akcie a dluhopisy jsou přeprodané, ekonomice se (zatím) daří, investoři hledají další možnosti, kam vložit své finance. A začínají se přiklánět ke zlatu jako k bezpečnému přístavu čímž zvyšují poptávku a cenu tohoto kovu. Jak však víme z ekonomických teorií, ekonomika se vyvíjí cyklicky. Otázkou tedy není, zda krize přijde, ale spíš kdy a v jaké podobě přijde. Zda to bude prudký propad, nebo zda bude cyklus plošší díky expanzivní monetární politice centrálních bank. To už ostatně probíhá. Banky snižují úrokové sazby, pumpují do ekonomik likviditu formou kvantitativního uvolňování, nakupují zlato (čímž kromě podpory růstu ceny zlata de facto uvolňují do oběhu další peníze). Zploštění cyklu však neoddálí korekci na trhu s akciemi a nebude neutralizovat růst ceny zlata – vidíme to na současných reakcích trhů na sebemenší problémy světové ekonomiky (táhnou cenu zlata nahoru). Ve světle aktuálního dění je tedy pravděpodobnější, že se poměr ceny zlata a stříbra klesne díky růstu ceny stříbra.

Technologická poptávka podpoří stříbro

Nesmíme také zapomínat na to, že stříbro je významný průmyslový kov. Místo nachází především při výrobě technologických zařízení (fotovoltaiky, vodičů, baterií, čipů, přesných zrcadel a mnoha dalších). Jak se lidstvo více a více obklopuje technologií, plní se svět těmito zařízeními. Staré mechanické přístroje měníme za nové, chytré, technologiemi nadupané. A s tím roste poptávka po kovech, které jsou pro výrobu těchto přístrojů potřeba. Stříbro je jedním z nich, dalšími jsou platina a palladium (aktuálně zažily nebo zažívají historická cenová maxima) či lithium. Zatímco zlato se pro svou vysokou cenu vyplatí recyklovat a 98 % vytěženého zlata dodnes na světě v nějaké formě existuje, u stříbra je mnohdy jednodušší vytěžit ho ze zemské kůry než recyklovat. V roce 2019 byla průmyslová poptávka po stříbru rekordně vysoká (připomeňme, že tvoří více jak 60 procent trhu se stříbrem). Pokud ji nesrazí krize do kolen (napsali jsme, že by propad díky politice centrálních bank nemusel být tak propastný), bude stále podporou ceny stříbra… kterého však není neomezené množství. A už vůbec ho není neomezené množství v nalezištích, která jsou využitelná za rozumných nákladů těžby.