Denné zhrnutie: Dnes pribudlo ďalších 5000 prípadov nákazy koronavírusom, cena zlata rastie

Akciové indexy v Európe a v USA sa dnes obchodujú v červených číslach. Na trhoch panuje zmiešaná nálada. Na jednej strane je pozitívne, že maloobchodné predaje v USA dopadli viac-menej v súlade s očakávaniami, a teda koronavírus zatiaľ nemá viditeľný vplyv na ekonomiku USA. Na druhej strane, po tom, čo včera pribudlo 15 000 nových prípadov osôb nakazených koronavírusom (najmä spôsobené zmenou metodiky), dnes pribudlo ďalších 5000 prípadov. Trhy však na tieto dáta nereagovali výrazným poklesom, nakoľko WHO oznámila, že tieto čísla nemusia nevyhnutne naznačovať nárast infekcie, čo pomohlo zmierniť nervozitu na trhoch.

Na forexovom trhu pokračovalo euro v klesajúcom trende voči americkému doláru, pričom najviac sa darilo nórskej korune(rastie pravdepodobnosť, že centrálna banka by mohla zvýšiť sadzby) a kanadskému doláru, ktorý do značnej miery profitoval z nárastu cien ropy.

Na komoditných trhoch sa dnes darilo rope, no nárast zaznamenali aj priemyselné a drahé kovy. Drahé kovy profitovali najmä z poklesov výnosov na dlhopisoch, čo spôsobuje pretrvávajúca neistota ohľadom koronavírusu (investori vsádzajú na to, že v prípade potreby zasiahnu centrálne banky, ktoré nepriamo prisľúbili). Z tejto situácie profitujú do istej miery aj akciové trhy.

Z makroekonomického kalendára bolo dnes zverejnené HDP z eurozóny za Q4, ktoré zaznamenalo medzikvartálny nárast podľa očakávaní na úrovni 0,1%. Maloobchodné predaje z USA za január skončili viac-menej podľa očakávaní, pričom priemyselná produkcia zaznamenala v januári medzimesačný pokles o 0,3% (očakával sa pokles o 0,2%).

Cena zlata prekonala hranicu 1580 USD a pokračuje v raste smerom nahor. Zlatu pomáha neistota spojená s koronavírusom a pokles výnosov na dlhopisoch. V prípade, ak týždenná sviečka dokáže uzavrieť nad hladinou 1580 USD, budúci týždeň sa otvorí priestor na rast k hladine 1590 USD. Zdroj: xStation5