Boj proti koronaviru „vyhrává“ zlato

17.02.2020 08:12:27

Stín na události posledních dní vrhá koronavirus. Onemocnění, jež má za následky stovky životů a tisíce nakažených po celém světě, se rychle šíří a zatím se proti němu nedaří účinně bránit. Lidé se bojí, a to vše pomáhá cenám žlutého kovu růst vzhůru.

Koronavirus se prý přenesl ze zvířete na člověka na trzích v čínském městě Wu-chan. Kdo někdy byl v podobně velkém čínském městě (Wu-chan je s necelými 9 miliony zhruba 10. největším městem Číny), tak si asi velmi dobře umí představit, jaké jsou na podobných trzích hygienické podmínky. Pro Evropana západních zvyklostí neuvěřitelné. Není proto divu, že epicentra velkých nákaz poslední dob byla povětšinou z Asie.

Iracionální chování trhů

Dnes už se stal koronavirus globální hrozbou. Podle posledních zpráv je nákaza hlášena ve zhruba 20 zemích světa a dál se šíří. Jaké to má ekonomické dopady? Zatím opravdu jen marginální. Příbuzný dnešní infekce – onemocnění SARS – způsobilo v letech 2002 až 2003 celosvětově škody za zhruba 50 miliard dolarů. To v kontextu celosvětového HDP, které činí podle odhadu 86 bilionů amerických dolarů (po přepočtu na české koruny neuvěřitelné 2 biliardy korun – za dvojkou si představte 15 nul), působí opravdu zanedbatelně. A je velmi pravděpodobné, že ani současný koronavirus nezpůsobí astronomické škody.

Proč se s ním tedy šíří strach i v oblasti ekonomiky a mezi investory na světových burzách? To není racionální. Zde souboj s koronavirem jednoznačně „vyhrává“ zlato. Jeho cena od nového roku rapidně roste a nevypadá to, že by investorský apetit po žlutém kovu jen tak ustal. Čím je to způsobeno? Vždyť zlato přeci není lékem proti infekci. Investor by spíše čekal, že porostou akcie farmaceutických společností. Když se ale podíváme na vývoj fondu SPDR S&P Pharmaceuticals, který nakupuje akcie 32 farmaceutických společností, zjistíme, že farmaceutický sektor v posledním měsíci investory „netáhne“. Místo toho roste cena zlata. Jak iracionální na první pohled. Možná stejně nepochopitelné, jako vykupování roušek, které před nákazou stejně nepomohou.

Zlato a jeho „touha“ růst

I když se investice do zlata může v souvislosti s šířením koronaviru na první pohled jevit jako iracionální (protože tento kov skutečně neposkytuje návod na vyřešení světové nákazy), za růstem může být i fundament. Zlato jako uchovatel hodnoty bylo v minulém desetiletí zastíněno snahou centrálních bankéřů o uzdravení ekonomiky. Díky nízkým úrokovým sazbám, růstu cen nemovitostí i akcií se před rokem 2019 netěšilo takové oblibě u investorů tak, jak tomu bylo během poslední finanční krize a tak, jak tomu je dnes. Mluvíme teď především o spekulativní poptávce, která v reakci na různé světové události způsobuje výkyvy ceny kovu. Především tento typ investorů se ke zlatu otočil zády na začátku roku 2013 a díky tomu jeho cena mezi lety 2013 a 2018 klesala nebo stagnovala.

Aktuálně je světový trh překoupen. Investoři a obchodníci sledují vysoké ceny dluhopisů i akcií, nízké úrokové sazby světových měn a díky tomu nemají do čeho investovat. Stačí malý náznak toho, že by mohla vypuknout krize (a cena výše uvedených aktiv klesnout) a poptávka po zlatě dostává výrazný impulz růst. Nevíme, jestli to nakonec bude krize způsobená virem nebo (pravděpodobně) krize způsobená něčím jiným, co uvolní stavidla úplně. Ve finále na tom až tak nezáleží. Mezi investory totiž roste strach z budoucnosti, a to zlatu nahrává tak, že jeho cena vyrostla dokonce na nová maxima. Sice ne v americkém dolaru, ale v eurech už ano. Cena zlata v lednu překonala hranici 1400 EUR za unci, což je nový historický rekord.

Graf – Cena zlata v eurech za posledních 10 let

Zlato stálo po poslední krizi v ústraní a teď je na výsluní, což je jeho odměnou za krátkodobý nezájem investorů. A dá se očekávat, že z výsluní jen tak nezmizí. Zájem investorů předchází krizi, která alespoň podle nich ještě na dveře úplně neklepe. Index volatility VIX přezdívaný index strachu je zatím až podezřele klidný. Zlato má před sebou zřejmě dobré vyhlídky.