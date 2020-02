Zlato se zařadilo mezi nejatraktivnější investice roku 2020

20.02.2020 15:27:00

Zlato během středy překonalo psychologickou hranici 1 600 USD za trojskou unci, když jeho hodnota vzrostla přibližně o 0,5 %. V ročním horizontu vykázalo více než 20% nárůst a dostalo se na své 7leté maximum. Tímto růstem se zlato zařadilo do nejvýkonnější třídy aktiv od roku 2000.

Je zajímavé pozorovat, že tento růst dokázala komodita, používaná jako averze k riziku, zaznamenat navzdory přetrvávání obecného býčího trendu na akciových trzích a posilování dolaru vůči všem hlavním měnám z dlouhodobého hlediska. Důvodem jsou poptávkově směrované politiky, masivní injekce likvidity, nízké úrokové sazby, což pohání dluh na historicky nejvyšší hodnoty, i když je na základě makroekonomických dat indikovatelné, že ekonomika by měla zpomalovat.

Na grafu můžeme pozorovat vývoj ceny zlata od roku 2013:

Analytici americké banky Citibank odhadují příchod finanční recese v roce 2022. Důvodem je hlavně zvýšení bilance centrálních bank v horizontu 2020-2021, nejvíce od roku 2011, vzrůstem o více než 3 triliony amerických dolarů oproti 2019 (bez započtení Číny). Akciové trhy na celém světě zabránili špatnému makru, slabé zisky a politické riziko, protože ECB, BOJ, PBOC a FED každý měsíc vstříknou na trh stovky miliard.

Z krátkodobého hlediska se objevují stále větší ohlasy z Číny a jejího potenciálního zastírání reálné hrozby koronaviru, zvyšující se dopady klimatických změn, což dokazuje rostoucí frekvence a závažnost extrémních povětrnostních událostí, které navyšují celosvětové náklady snižování jejich dopadů. Na druhé straně stojí Amerika, která měla vojenskou konfrontaci s Íránem, který se může vyostřovat a stupňovat soupeření mezi Spojenými státy a světovými mocnostmi.

Kdo stojí na druhé straně a investuje do defenzivních sektorů? Investoři i přes masivní intervenci centrálních bank nakupují bezpečná aktiva jako americký dolar nebo zlato. Pravděpodobně z důvodu, že jednou musí dojít k nevyhnutelnému propadu.

Dalším potenciálním pozitivním motorem pro růst ceny zlata by mohlo být rozhodnutí Číny, která je v současnosti největším držitelem amerických státních dluhopisů. V případě rozhodnutí diverzifikovat své rezervy by s největší pravděpodobností přistoupili k zlatu. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že Čína i Rusko skutečně navyšují zásoby zlata, což vysvětluje 30% nárůst cen zlata od počátku roku 2019. Pokud se však tato diverzifikační strategie zrychlí tak, jak je pravděpodobné, mohla by způsobit šok na americkém trhu státních pokladen, což by mohlo vést k prudkému hospodářskému zpomalení v USA.

Vývoj zlata je z krátkodobého hlediska nejasný, neboť na trh vstupuje mnoho faktorů, které na něm mohou rapidně současný trend měnit, ale z dlouhodobého hlediska, jak se již častokrát potvrdilo, zvítězí makroekonomická data a ekonomika přejde do neodvratné recese, která postupně uzdraví trh, což bude mít na cenu zlata pozitivní dopad.