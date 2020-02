Zlato se blíží k hranici 1 700 dolarů za troyskou unci

24.02.2020 15:59:17

"Investoři se obávají, že se epidemie koronaviru rozšíří z Číny do dalších zemí, což způsobí výrazné ztráty na trzích. Stahují se proto z rizikových aktiv a přesouvají se do bezpečnějšího zlata. V důsledku tohoto vývoje pokořila cena zlata sedmileté maximum," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Cena zlata prudce narůstá. Aktuálně se pohybuje na úrovni 1 685 dolarů za troyskou unci. V případě, že se na trzích budou množit negativní zprávy kolem šíření koronaviru, je možné, že bude pokořena hranice 1 700 dolarů za troyskou unci, což se stalo naposledy na konci roku 2012.



V souvislosti s americkým útokem na Kásima Sulejmáního a pozdějším propuknutím epidemie koronaviru v Číně, došlo na trzích k propadu cen akcií a růstu ceny zlata. Na tuto situaci zareagovala Čína, která snížila úrokové sazby a dala do ekonomiky obří finanční injekci na podporu likvidity. Tím došlo ke stabilizaci vývoje na trzích. Ceny akcií se vrátily k růstu a cena zlata poklesla. Tento vývoj byl umocněn pokrokem v rámci obchodních válek i pozitivní výsledkovou sezónou ve Spojených státech.





Nyní však optimismus z trhů vyprchává. Investoři přestávají podceňovat zprávy o šíření koronaviru a kalkulují možné dopady na ekonomický růst. Všímají si, že nákaza se šíří mimo Čínu do dalších zemích jako jsou Korejská republika, Itálie, Japonsko nebo Írán. Mnozí investoři dostali strach a začali se stahovat z rizikovějších aktiv. To vyústilo v dnešní prudký propad cen akcií na trzích po celém světě. Naopak cena zlata výrazně vzrostla. Pozitivně reagují i vybrané státní dluhopisy.