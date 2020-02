Žně ve zlatých ETF?

Epidemie koronaviru zvedá zájem o zlato. Dalšímu růstu nevadí ani to, že jenom za loňský rok zdražil žlutý kov o 18 %. Americká banka Goldman Sachs odhaduje, že pokud se narušení běžného chodu vyvolaná epidemií protáhnou do druhého čtvrtletí, mohly by se ceny vyšplhat na 1850 dolarů za unci. V pondělí se na spotovém trhu vyšplhaly až na 1689,31 USD, nejvýše od roku 2013.

Dnes před polednem se zlato na spotovém trhu obchoduje na 1648,9 USD za unci.

Neustává ani příliv do burzovně obchodovaných fondů navázaných na zlato. Jenom v úterý, kdy se na akciových trzích rozlézala špatná nálada, byl největší za poslední měsíc. Finančních prostředků v těchto finančních nástrojích přitom přibývalo už 25 dní za sebou, což je nový rekord. A nový rekord drží i celkový holding ve zlatých ETF, který se vyšplhal na 2624,7 tuny.

Hlavní ekonom ratingové agentury Moody´s Mark Zandi odhaduje, že pokud se z koronaviru stane pandemie, mohla by hrozit I globální hospodářská recese. Šance, že se tak stane, se zvýšila na 40 % z předešlých 20 %, napsal podle agentury Bloomberg.

Morgan Stanley odhaduje, že zlato se může držet výše i díky pokračujícím překážkám v hospodářském růstu. Další příliv finančních prostředků do ETF je pravděpodobný, pokud se budou reálné úrokové sazby pořád držet v záporu, napsala také tato banka.

Veřejně obchodované fondy přidávaly včera do svého holdingu i stříbro, během včerejší obchodní seance šlo konkrétně o 370 522 troyských uncí, což zvedá letošní dosavadní čisté nákupy na 3,38 milionu uncí. Ve zlatě drží na ně navázaná ETF od začátku roku celkově o 3,6 % více, konkrétně 84,4 milionu uncí, ukazují data Bloombergu.

Vývoj ceny zlata za poslední měsíc:

A za poslední rok:

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz