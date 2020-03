Proč jezdí zlato na horské dráze?

09.03.2020 14:25:56

Analýzy a komentáře k vývoji ceny zlata a stříbra píšu ve Zlaťácích již mnoho let. Leccos si pamatuji. Vzestupy i pády, stagnaci. To, co se děje na trzích nyní, je však v kontextu všech předchozích let velice mimořádná situace. Nejistota, vážná a životy ohrožující situace, velké množství dalších špatných zpráv, mezi nimi alespoň jedna dobrá – vývoj ceny zlata nám od začátku roku dělal radost. Koncem února ale onu radost vystřídal šok. Zlato až nelogicky propadlo a umazalo velkou část zisků získaných od začátku roku. S odstupem jednoho týdne se ukazuje, že to byla záležitost velmi krátkodobá. Mnoho obchodníků se však ptá proč, když akciové trhy stále padají a zlato je dlouhodobě považováno za bezpečný přístav pro investice právě v době, když jdou trhy ke dnu.

Koronavirus stále ničí trhy

Strach z finančních trhů ani zdaleka neodešel. Dobrým ukazatelem je takzvaný index strachu – tedy index volatility VIX, který se zvýšenými obavami vždy roste. VIX od poloviny února rostl a stoupá stále. Jeho běžná hodnota se v „klidné“ době pohybuje mezi 10 až 20. Nyní VIX převýšil hodnotu 40. Z pohledu finančních trhů tedy nic nenaznačuje a ani nenaznačovalo, že by nervozita z trhů zmizela. Obavy z dalšího vývoje kolem koronaviru stále překrývají všechno ostatní dění. Itálie vyhlásila karanténu, osobní přeprava se skoro zastavila a firmy začínají počítat ztráty v důsledku omezení aktivity čínský subdodavatelů.

Zlato obětí sebe sama

Zlato se obchoduje v různých formách. Můžete nakupovat fyzické zlato, tedy zlaté investiční mince a slitky či pamětní mince ze zlata. Můžete ale také investovat do futures kontraktů nebo nakupovat indexové fondy zaměřené na zlato nebo jeho těžaře. To, co se dělo na konci měsíce února, byl tlak investorů nakupujících futures kontrakty. V rámci tohoto nástroje investujete do zlata prostřednictvím kontraktu uzavřeném mezi dvěma stranami za předem určenou cenu v předem daném datu dodání (v budoucnu – tzn. odtud označení futures). Když zlato nakoupíte za vysokou cenu v průběhu jeho růstu, očekáváte, že se jeho cena ještě zvýší. Čím vyšší v budoucnu cena bude, tím větší vám to přinese zisk. Problém je, že tato investice není neomezená. Když zlato dosáhlo v pondělí 24. února v dopoledních hodinách maxima 1 688 USD za unci a posléze začala jeho růstová dynamika polevovat, všichni investoři s kontrakty s blížícím se datem dodání odstartovali masivní prodeje za aktuální cenu, aby realizovali alespoň nižší zisk nebo minimalizovali svoje ztráty. To ještě znásobilo pokles ceny kovu na burze. Objem obchodů futures kontraktů byl prostě tak velký, že se najednou všichni lekli a prodávali vše, co měli.

Obchodujte s rozumem

To, co bylo popsáno výše, můžeme pojmenovat jako problém nutnosti prodeje v předem určený den, tedy problém likvidity. Pokud nakupujete krátkodobé futures kontrakty, budete vždy vystaveni této spekulativní pasti. Z výše uvedené lekce vyplývá, že je vždy dobré si předem rozmyslet svoje investice a do žádné se nepouštět úplně bezhlavě. Zlato neporoste – stejně tak jako akcie – věčně. Někdy přichází jeho slabší dny, někdy je po něm naopak velká poptávka. V těch slabších dnech je dobré nakoupit, v době velké poptávky si vyhodnotit, zda je tu ještě potenciál dalšího růstu.

Zlato má nyní, vzhledem k senzitivitě trhů, zřejmě našlápnuto na dobrou výkonnost. S dalším šířením epidemie koronaviru klesají ceny energetických komodit (ropy, zemního plynu a dalších) a nadále slábnou akciové trhy (jen v USA klesají futures na americké indexy o téměř 5 %). Výnosy z dluhopisů USA jsou na historických minimech. Paul Robinson, šéf CRU (společnosti zabývající se analýzami komoditního trhu), minulý týden pro server Kitco.com řekl, že zlato je pro nejbližší období velmi vhodnou komoditou pro zařazení do portfolia. O severoamerických a evropských trzích míní, že ještě plně nezahrnuly ztráty z epidemie koronaviru do cen obchodovaných aktiv. Panika na trzích podle něj bude ještě kulminovat.

Pokud však chcete držet zlato dlouhodobě (což je jeho primární účel), zvažte rozložení rizika do pravidelných nákupů po menších částkách v závislosti na vašich možnostech.