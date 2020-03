Zlato: koupit, držet nebo prodat?

11.03.2020 15:49:19

Světová ekonomika je kvůli koronaviru rozkolísaná nejvíce od poslední velké krize z let 2008-2015. Akciové trhy sčítají po posledních čtrnácti dnech škody. Zlato v posledním únorovém týdnu vyrostlo až na 1 688 USD za unci, avšak v samotném závěru února prošlo výraznou korekcí. Na začátku března se stabilizovalo na hranici 1 600 USD. Druhý březnový týden však opět raketově vzrostlo, dokonce až nad 1 700 USD za unci (i když pouze na krátkou chvíli). Důvodem je pondělní krach cen ropy, který s sebou strhnul burzy od Tokia, Šanghaje přes Moskvu, Frankfurt, Londýn až po New York. Ropa se na začátku týdne propadla o více než třicet procent, nejvíce od Války v Zálivu. Burza v New Yorku dokonce kvůli rychlému propadu cen na patnáct minut přerušila svou činnost. Naposledy přitom k tomuto opatření sáhla v prosinci 2008, kdy se naplno rozjela finanční krize v USA. Aktuální situace je nepřehledná, nevíme, kdy se vrátí do původních kolejí. Jak se zachovat, aby naše úspory či investice neutrpěly škodu?

Držet zlato nebo ho prodat?

Pokud máte zainvestováno do zlata, záleží na tom, s čím jste ho nakupovali. Chcete ho mít jako dlouhodobou pojistku? Pak ho neprodávejte. Čínská ekonomika zpomaluje, Německo se díky tomu potácí na pokraji recese, Itálie tam nepochybně brzy zamíří (epidemií nejpostiženější regiony tvoří takřka 30 % italského HDP), centrální banky snižují úrokové sazby (naposledy před týdnem FED). Dost možná je to předzvěst krize, ve které má zlato potenciál na víc.

Kupovali jste ho, abyste krátkodobě vydělali? Situace je teď nepřehledná. Potřebujete především informace a šťastnou ruku. Před námi je v roce 2020 ještě hodně událostí, které mohou zlatu pomoci nahoru.

Přemýšlím o nákupu zlata

Nakoupit zlato se vyplatí po korekci či v období, kdy cena dlouhodobě stagnuje. V roce 2018 byla dobrá nákupní příležitost mezi srpnem a říjnem, kdy cena spadla pod 1 200 USD za unci. V roce 2019 pak na podzim, kdy díky optimističtějším číslům ze světové ekonomiky zlato krátkodobě kleslo na 1 450 USD za unci. Korekce z konce února byla rovněž dobrou nákupní příležitostí. Záleží však na dalším vývoji. A je zřejmé, že dobrou cenu poznáte až zpětně. Pokud se dnešní krize ještě prohloubí, může cena zlata vyrůst na 1 700 – 1 800 USD za unci. A ve světle této predikce je i dnešní relativně vysoká cena dobrou nákupní příležitostí.

Velká část investorů ukládá své finance do zlata na delší dobu. Nakupují pravidelně. Jednou lépe, podruhé hůře, celkově však za průměr. Jak to funguje? Tak například v září roku 2011 se zlato dotklo hranice 1 900 USD za unci, ale průměrná cena od ledna do prosince činila 1 571 USD. V loňském roce vyrostla cena kovu až na 1 546 USD. Kdo nakupoval průběžně, každý měsíc, měl unci průměrně 1 392 USD. Pokud zvolíte toto pojetí investování, nemusíte se nechat výkyvy ceny zneklidňovat.