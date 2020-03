Stříbru nové posílení zlata prospěje

Poté, co americký Federální rezervní systém v pondělí nasadil nejtěžší kalibr opatření a oznámil v podstatě neomezené QE, zlato i stříbro výrazně posílily. Připomínalo to opatření z března roku 2009, které odstartovalo výrazné posilování drahých kovů po několik následujících let. Vzhledem k historické láci stříbra , jak vůči dolaru , tak zejména vůči zlatu , vidíme potenciál pro výrazné zotavení.

Do budoucna bude průmyslová poptávka po stříbře čím dál více záviset na odvětvích spojených s alternativními zdroji energie , zejména vzhledem k jeho stále častějšímu využití ve fotovoltaických solárních článcích. Kromě toho je stříbro také nejlepším přirozeným vodičem elektřiny a tepla. Má široké využití v elektronice, bateriích, LED čipech, polovodičích a elektromobilech.Jakmile se začne svět vracet do normálu, budou investoři znovu řešit relativní hodnotu a na základě našich předpokladů ohledně možného zpomalení produkce a zvýšeného diskontu stříbra vůči zlatu se staneme svědky jeho nového vzestupu.

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.