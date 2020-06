Největší šperkař na světě sází na recyklované stříbro a zlato

Dánská firma Pandora, která vyrábí nejvíce šperků na světě, se rozhodla vsadit na ochranu životního prostředí. Přestane se při výrobě spoléhat na nově vytěžené zlato a stříbro a místo nich bude používat pouze recyklované drahé kovy.

Ke změnám, které začnou platit od roku 2025, nevede v Kodani sídlící firmu jenom starost o životní prostředí, naznačuje Bloomberg. Mohla by se stát přitažlivým cílem pro investory, kteří by si do svého portfolia rádi zařadili aktiva z ranku ESG (social, environmental, governance), tedy naplňující určitá kritéria související se společností, životním prostředím a způsobem vedení firmy.

Na kvalitě šperků se změna postoje nepodepíše, tvrdí CEO Alexander Lacik. “Kovy vytěžené před stovkami let jsou stejně tak dobré jako ty nové,” uvedl v úterním prohlášení.

Recyklovanému zlatu a stříbru se Pandora nevyhýbá ani teď. Při výrobě používá 71 % těchto recyklovaných drahých kovů. Výrobou výlučně z recyklátů ovšem sníží svoje emise uhlíku o dvě třetiny v případě stříbra a o více než 99 % u zlata. Jedním z hlavních plusů pro životní prostředí je podstatné snížení použití vody v důsledku menší těžby, tvrdí také firma.

Ve špercích od Pandory je aktuálně nejpoužívanějším materiálem stříbro, které představuje více než polovinu veškerých zakoupeních produktových surovin podle váhy. V menších objemech firma pracuje se zlatem, palladiem, mědí a umělými kameny.

Podle Gabriela Wilsona-Otty z BNP Paribas Asset Management investoři v posledním kvartálu na aktiva pod hlavičkou ESG hodně sázeli a udržitelné fondy nakonec výkonnostně předstihly širší trh. Znamenalo by to odklon od historických zvyklostí, podle kterých lidé v těžké době obraceli pozornost od udržitelnosti ke krátkodobým ziskům, uvedl také analytik francouzské banky, se kterým minulý týden hovořila stanice CNBC.

Zdroje: Bloomberg, CNBC, Pandora

Foto: https://pandoragroup.com/media/stock-footage/products