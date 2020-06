Nálada na akciových trzích se rychle kazí, dolar a zlato rostou

Asijské akcie se dnes ještě dokázaly inspirovat včerejší rally na Wall Street, která v případě širšího indexu S&P 500 v pondělí konečně umazala veškeré letošní ztráty. Na evropských burzách už ale optimismus vyprchává, a k poklesu se dopoledne nechává strhnout také Praha.

Pětice největších evropských ekonomik zveřejnila ponuré prognózy pro tento rok, i když Německo by se mělo odrazit nejrychleji. Světová banka přitom už včera varovala, že globální ekonomika spadne nejvíce od druhé světové války.

Ztráty prohloubilo euro, které se na páru s dolarem pohybuje na 1,1265 EURUSD. Ještě před začátkem evropského obchodování to přitom vypadalo na konsolidaci. Pro americkou měnu by to ale mohla být první růstová seance po devíti ztrátových dnech v řadě. Oslabuje také česká koruna, k euru o 0,4 % a k sílícímu dolaru o 0,7 % na 23,703 za dolar. Opak platí o ropě, americká WTI odepisuje více než 1 % a Brent sahá na nová denní minima kolem 40,2 USA za barel.

Na hlavním trhu pražské burzy cenných papírů vyklízejí pole především bankovní tituly. Finanční tituly padají nejvíce také v indexu největších evropských firem Stoxx Europe 600, a energetické tituly jim zdatně sekundují. Německý DAX i francouzský CAC 40 ztrácejí každý zhruba po 1 procentu.

Zlato naopak popularitu získává, oproti pochmurnému ránu přidává už 0,4 % na skoro 1706 USD za unci. Rostou také americké dluhopisy, desetileté výnosy ztrácejí 6,5 bazických bodů na 0,817 %, 30leté výnosy jsou na 1,581 %. Měnový výbor americké centrální banky zahajuje dnes dvoudenní měnové zasedání. Změnu sazeb asi nepřinese, investoři budou ale pátrat po indiciích o příštích krocích Fedu. Ten již včera večer oznámil rozšíření chystaného program úvěrů malým a středním firmám.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:33 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.6921 0.3683 26.7223 26.5730 CZK/USD 23.7274 0.7430 23.7390 23.5073 HUF/EUR 344.5350 0.1395 345.0711 343.2700 PLN/EUR 4.4434 0.3253 4.4476 4.4240

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9736 -0.1399 7.9930 7.9667 JPY/EUR 121.4900 -0.7459 122.0580 121.3586 JPY/USD 108.0080 -0.3676 108.1290 107.8120

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8911 0.4056 0.8915 0.8866 CHF/EUR 1.0749 -0.5661 1.0816 1.0747 NOK/EUR 10.5719 1.0525 10.5967 10.4737 SEK/EUR 10.4474 0.3130 10.4618 10.4024 USD/EUR 1.1248 -0.4655 1.1296 1.1241

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4484 1.5933 1.4495 1.4205 CAD/USD 1.3482 0.7194 1.3482 1.3383

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



