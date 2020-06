VIDEO: Dočkáme se dalšího růstu cen zlata?

Zlato se už několik měsíců pohybuje v relativně úzkém cenovém pásmu. Jeho cena na rozdíl od akciových indexů neroste, a to ani přes zvýšenou aktivitu centrálních bank. Jaký by mohl být jeho další vývoj? Nízké úrokové sazby hrají zlatu do karet a nákupy ETF fondů jsou rekordní. Nízká riziková averze však žlutému kovu neprospívá a ani technická analýza nenaznačuje rychlé nastolení růstového trendu.