Zlato čeká další růst

Goldman Sachs ve svém posledním článku výslovně zmiňuje dva z důvodů pro trvale býčí vyhlídky, o nichž jsme v minulých měsících psali i my. Jedná se o obavy ze znehodnocení a nižší reálné výnosy. Zároveň očekává zvýšení ceny zlata v šestiměsíčním časovém horizontu na 1900 dolarů za unci a v neposlední řadě i růst ceny stříbra na 21 dolarů za unci. To odpovídá poměru ceny zlata stříbra 90,5, což je o 9 % výš než aktuální tržní situace.

Neměli bychom zapomínat ani na zvýšená geopolitická rizika. Vzájemné obviňování kolem COVIDu-19 může dál přilévat olej do ohně, zejména když má prezident Trump podle průzkumů utrpět v listopadových volbách drtivou porážku. Šíření pandemie navíc urychluje deglobalizaci a reshoring, tedy proces návratu výroby zpět do vlasti, který odstartovala obchodní válka mezi Čínou

Arabika, kakao a do jisté míry také cukr nevykazují téměř žádné známky rychlého zotavení, které jsou jinde patrné ve vysokém nárůstu ceny akcií a všeobecné chuti k riziku. Káva se po nejdelším propadu za 10 měsíců zastavila až pod 1 USD za libru . Příčinami jsou rekordní brazilská produkce, slabý brazilský real a utlumená poptávka návštěvníků restaurací a kaváren. Cukr čeká pokles spotřeby, protože utrpěla spotřeba obecně a poptávka lihovarnického průmyslu se propadla spolu s ropou . Podobné je to i s kakaem , neboť poptávka po něm je úzce spjata s růstem HDP . Ten je nyní na svém dvouměsíčním minimu a rostou obavy, že se toto zpomalení promítne i do poptávky. K 9. červnu držely hedgové fondy kakau krátké pozice a jen nepatrné dlouhé pozice v cukru

O autorovi:

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů