Zlato – na vlně jistoty za novými rekordy? Chceme, aby k tomu skutečně došlo?

01.07.2020 12:23:38

Zlato je v posledních několika měsících opět v samotném centru zájmu investorské veřejnosti. A není se čemu divit – již tak populární komodita, jenž je považována za jakýsi bezpečný přístav, se nyní v důsledku koronavirové krize stala vysoce žádaným a, řečeno s lehkou nadsázkou, takřka nedostatkovým zbožím.

V důsledku bezprecedentní globální situace začíná zlato atakovat hranici 1800 dolarů za troyskou unci a pozvolna se přibližuje k historickým maximům, kterých dosáhlo v roce 2011.

Někteří analytici jsou navíc přesvědčeni o tom, že by komodita mohla do konce roka pokořit magickou hranici 2000 dolarů za unci.

Jak je to však s touto blyštivou komoditou doopravdy? Je růst, jehož jsme byli v posledních týdnech svědky, pouze nafouknutou bublinou? Nebo je tato komodita skloňována oprávněně a vše stojí na reálných základech? Pojďme se společně podívat na to, jak to má zlato s koronavirem a jaké jsou jeho vyhlídky.

Zlato a virus – před, po a možná i během

Při pohledu na graf je zřejmá jedna důležitá věc – zlato se již od prosince roku 2019 nachází ve výrazném uptrendu. Z březnové tržní paniky se dokázalo rychle oklepat, v dubnu se již vrátilo na hodnoty před propadem a nyní, po drobném oddechu a pohybu do strany, se nadechlo k útoku na nové rekordy.

Graf zlata ze dne 1. 7. 2020

Koronavirová epidemie a nejistá globální situace by skutečně mohly zafungovat jako motor pro finální útok na magické hranice 1800, 1900 a 2000 dolarů. Čím déle se svět bude s pandemií potýkat, tím více je pravděpodobné, že se investoři uchýlí k bezpečným způsobům ochrany svého kapitálu. Jsou však tyto hodnoty dlouhodobě udržitelné?

Těžko říct. Každá krize jednou skončí a historie nám jasně ukazuje, že se zlato dříve nebo později na nějakou dobu odebralo směrem na jih. Nikterak katastroficky a při zachování vysoké ceny, ale odliv kapitálu a oživení zájmu o rizikovější obchodní instrumenty s sebou nutně přinese i pokles ceny této komodity.

Na druhou stranu je třeba vzít v potaz skutečnost, že historická maxima v žádném případě nelze považovat za strop a že z dlouhodobého hlediska zlato vždy vykazovalo růst. Tato komodita v sobě proto skrývá ještě spoustu potenciálu a může nás všechny velice překvapit.

Akciové trhy s otazníkem

Růstu zlatých produktů nahrává i situace na akciových trzích. Ty se sice ze svého březnového propadu taktéž významně oklepaly, ale svých únorových maxim ještě nedosáhly a v současnosti spíše stagnují.

Vypadá to, že se investoři bojí druhé vlny nákazy a strach z krize, která dle mnoha odborníků má teprve přijít, nutí spoustu obchodníků k sázce „na jistotu“.

Samotné ceny akcií navíc mohou být zcela odtrženy od reality. Nad vodou je drží aktivity amerického Fedu a evropské ECB, ale když vezmeme v potaz rapidní zpomalení globálního a ekonomického růstu, rostoucí celosvětovou nezaměstnanost, krachy společností a výdaje států na boj s nákazou, je otázkou, odkud se jejich současná hodnota vlastně bere. Tvrdá tržní data to nebudou.

Koronavirus nám navíc již mnohokrát dokázal, že s aktivitami firem dokáže pořádně zamávat. Není proto divu, že jsou investoři obezřetní.

Obchodní válka mezi USA a Čínou

Nesmíme zapomínat ani na obchodní válku mezi dvěma ekonomickými giganty, kterou koronavirus v současnosti trochu upozadil. Geopolitické třenice mezi Washingtonem a Pekingem spolu s Twitterem Donalda Trumpa mohou na trzích vyvolávat výrazné výkyvy, kvůli čemuž spousta obchodníků jistě bude inklinovat k zaparkování svého kapitálu v bezpečnějších vodách.

Zlaté vyhlídky

Z hlediska všech výše zmíněných faktorů to vypadá, že by se zlatu mohlo alespoň v krátkodobém horizontu ještě dařit. Celosvětová vlna nejistoty vzniklá v důsledku dosud bezprecedentní situace by mohla zafungovat jako motor dalšího růstu. Vše se bude odvíjet od toho, jak budou jednotlivé státy zvládat boj s pandemií, stejně jako od epidemiologického, ale i politického vývoje v USA.

Na závěr mi dovolte jednu myšlenku – pokud se zlato skutečně podívá nad 2 000 dolarů za unci, bude to znamenat, že se globální situace s největší pravděpodobností nelepší.

Chceme proto, aby k tomu skutečně došlo?