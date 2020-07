Investoři: Zlato, pojď na to! (2.7.2020)

02.07.2020 18:14:14

"Vlády a centrální banky zaplavily trhy levnými penězi. To pomohlo k výraznému růstu akciových indexů. Pozadu nezůstalo ani zlato, jehož hodnota se pohybuje kolem osmiletého maxima," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Cena zlata se přibližuje k úrovni 1 800 dolarů za troyskou unci. U termínovaných kontraktů na zlato již byla hranice 1 800 dolarů za troyskou unci překonána na přelomu června a července. Následně však došlo k mírnému poklesu hodnoty zlata, která se aktuálně pohybuje blízko osmiletého maxima.

Zlato je v současné době oblíbenou alternativou ve světě investic. Hlavním důvodem je vysoká míra nejistoty, která panuje na trzích. Investoři nevědí, zda přijde druhá vlna pandemie. Ceny mnohých akciových indexů se jim vzhledem ke špatnému stavu globální ekonomiky zdají příliš vysoké. Nicméně vzhledem k uvolněné měnové politice nechtějí držet peníze. Stále více investorů proto nakupuje zlato.

K růstu hodnoty zlata může pomáhat zvyšující se napětí mezi Spojenými státy a Čínou, nejistota kolem amerických prezidentských voleb i nárůst počtu lidí s onemocněním COVID-19 v některých zemích. Oproti tomu se hlavní nevýhoda zlata, která spočívá ve skutečnosti, že drahý kov nepřináší úrokové výnosy, v současné době jeví jako nevýznamná. Centrální banky po celém světě prudce snížily úrokové sazby, takže nízké úrokové výnosy jsou běžné u celé řady aktiv.

Zlato dosáhlo historicky nejvyšší úrovně kolem 1 900 dolarů za troyskou unci v roce 2011, kdy vrcholila evropská dluhová krize. V té době se investoři obávali o budoucnost eurozóny a stabilitu bankovního systému. Dosavadní rekord by mohl být v brzké době překonán. Podle predikce Bank of America by cena zlata mohla vystoupat až na 3 000 dolarů za troyskou unci. Odhad BH Securities je konzervativnější. Naše predikce předpokládá růst hodnoty zlata na úroveň historického maxima z roku 2011.