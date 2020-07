Komoditní výhled: Zlatí býci riskují pozdější uspokojení

03.07.2020 11:23:15

Ve třetím čtvrtletí se budou dopady pandemie Covidu-19 na globální ekonomiku projevovat čím dál více. Zatímco druhý kvartál jsme strávili hlavně hašením požárů a snahou zabránit naprostému kolapsu světové ekonomiky, nyní začínají práce na její obnově.





Masivní zotavení světových akciových trhů už od dubna zvládlo zahladit ekonomické dopady karanténních opatření . Ovšem podpora, kterou nabízí Fed (hradba likvidity), TINA (neexistence přijatelné alternativy) a FOMA (strach, abychom něco nepropásli), už utrpěla první trhliny.





Přesvědčení, že se během pár kvartálů dokážeme vrátit k normálu, se nejspíš ukáže jako mylné – zejména vzhledem k často nepříjemným deficitům klíčových zásob, k nimž v počátečních fázích pandemie docházelo i v bohatých zemích. Jak říká náš kolega, hlavní ekonom Saxo Bank Steen Jakobsen, máme obavy, že Covid-19 může ještě urychlit proces deglobalizace odstartovaný obchodní válkou mezi Čínou USA a je předzvěstí konce volného trhu, coby hlavního určujícího faktoru ekonomiky





Ve světle těchto předpokladů se nyní podíváme, co čeká klíčové komodity v nadcházejících měsících. V tomto období budeme patrně svědky nízkého, či dokonce záporného růstu, rostoucího zadlužení a nakonec i stoupající inflace , jejímž motorem budou rostoucí náklady na soběstačnost jednotlivých národů.





Zlaté časy pro zlato

Zlato zůstává jedinou komoditou , která zatím v roce 2020 vykazuje kladnou návratnost. Po divoké dubnové jízdě se vzácný kov uhnízdil v rozpětí kolem 1 700 amerických dolarů za unci. V průběhu třetího čtvrtletí se patrně naplno projeví jeho schopnost nejprve zklamat, ale nakonec odměnit trpělivé investory. V současnosti hovoří v jeho prospěch hned několik faktorů, ale všechny jsou vyváženy poklesem inflace , který je ale podle nás pouze krátkodobý.





Nadále sázíme na růst ceny stříbra , ale i zlata , když se teď jeho náskok oproti stříbru snížil. Existuje hned několik důvodů, proč předpokládat, že se zlato v letošním roce vyšplhá ještě nejméně na 1 800 dolarů za unci a v následujících letech dosáhne nového absolutního maxima:





Zlato slouží jako zajištění proti monetizaci finančních trhů ze strany centrálních bank.

• Objem vládních stimulů je nebývale vysoký a vyšší inflace je politicky žádoucí, protože pomůže řešit zadlužení.

• Nevyhnutelné zavedení řízení výnosů v USA stlačí reálné výnosy dolů.

• V době záporných reálných úrokových sazeb a neudržitelně vysokého ocenění akciového trhu roste globální poptávka po úsporách.

• Před listopadovými americkými volbami zůstává geopolitické napětí v souvislosti s obviňováním z vypuštění viru Covid-19 i nadále vysoké





Počátkem tohoto roku dosáhly futures na vzestup zlata maxima, ale od dubna už nedostatečné momentum i současné dezinflační prostředí způsobily jejich 55% propad. Stačí však menší pozitivní změna fundamentálních nebo technických vyhlídek a obchodníci nejspíš přestanou váhat a znovu se vrátí na trh. To by pak mohlo znamenat, že zlato vyšplhá zase o kousek výš.





Rekordní láce stříbra vzhledem ke zlatu pomohla ve druhém čtvrtletí k jeho výraznému zotavení. Naše býčí vyhlídky ohledně zlata se pozitivně odrazí i na stříbře. Vzhledem k jeho často nepředvídatelnému chování a k současným růstovým vyhlídkám však máme za to, že to při dohánění zlata nebude mít jednoduché. Poměr ceny zlata stříbra , jeden z klíčových ukazatelů jejich relativní síly, může v nejlepším možném případě dosáhnout 95 uncí stříbra za unci zlata . Pokud se však naplno projeví druhá vlna pandemie, může znovu oslabit někam ke 110 – což by byl vůči současné hladině 10% propad.





Nedávné zotavení mědi na úroveň před pandemií ohrozí její schopnost dosáhnout vyšších sfér ve třetím kvartále. Obnova čínské poptávky v kombinaci s problémy v jihoamerických dolech přiměly spekulanty, aby po prolomení hladiny 2,50 dolarů za libru znovu zaujali dlouhé pozice. Případná druhá vlna pandemie – zejména u dvou největších světových spotřebitelů, Spojených států Číny – však může ještě všechno změnit a v nadcházejícím čtvrtletí moc dalších pozitivních zpráv proto nečekáme.





Dokud nebude pandemie Covidu-19 plně pod kontrolou, budou vyhlídky na zvýšení poptávky po ropě problematické. Skupina OPEC+ sice vyvinula přímo heroické úsilí na podporu globálního trhu, když rekordně omezila produkci, ale potenciál pro další posílení ropy v druhé polovině letošního roku přesto není nijak velký.





Po celém světě nadále platí omezení přeshraniční pozemní i letecké dopravy a miliony nezaměstnaných mají jen malou šanci, že v nejbližší době znovu získají práci . Poptávka po ropě tak možná poroste pomaleji, než se očekávalo. Už v této rané fázi však někteří odborníci začínají spekulovat, zda globální poptávka nedosáhla v roce 2019 vrcholu, z něho už nelze stoupat výš.





V budoucnosti budeme patrně svědky transformace vzájemných vztahů a chování jednotlivých lidí i celých zemí. Některé změny preferencí a chování mohou mít za následek trvalou proměnu globální spotřeby energií





• Domácí i zahraniční obchodní cesty budou nahrazeny videokonferencemi.

Práce z domova se stane akceptovanou alternativou kancelářské práce

• Budou podporovány alternativní způsoby přepravy, jako je cyklistika, kdekoliv je to možné.

• Spotřebitelé omezí počet zahraničních dovolených a raději budou trávit volno v okolí domova.

• Národní soběstačnost a deglobalizace zvýší poptávku po domácím zboží a službách.

• Online nakupování bude preferováno před nákupními centry.

Druhá vlna už nepřinese poptávkový šok podobný tomu, který jsme zažili letos v dubnu. Většina zemí se totiž bude snažit udržet co největší část ekonomiky v provozu, protože hospodářské dopady by byly ještě horší. Dubnový propad ovšem jasně ukazuje, že má ropa tendence k nadhodnocení. A i když očekáváme, že se Brent koncem letošního či počátkem příštího roku znovu vrátí do rozpětí mezi 50 a 60 dolary za barel , krátkodobě teď bude spíše konsolidovat a po většinu třetího čtvrtletí se bude její cena pohybovat někde mezi 35 a 45 dolary za barel





O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.