Po nákaze zlatá horečka

Trojská unce zlata se koncem května prodávala za více než 1 700 USD. V posledních dnech dokonce překonala hodnotu 1800 USD. Jeho cena se tak přiblížila úrovním z roku 2011, kdy zlato dosáhlo hodnoty převyšující 1 920 USD.





Jak přistupovat ke zlatu





Zlato v očích mnoha drobných investorů především zastává funkci uchovatele hodnoty před inflací. To je dáno hlavně jeho vzácností. Navyšování jeho nabídky na trhu je navíc výrazně omezeno, což je zapříčiněno i poměrně složitou a nákladnou těžbou.





Pro zkušenější investory však zlato vystupuje jako důležitá součást portfolia. Nehodnotí ani tolik zlato jako samostatné aktivum. To totiž vzhledem k volatilitě, riziku změny ceny, v kombinaci s dlouhodobým zhodnocením nedosahuje takových výkonností jako například mnohé akcie. Jeho přidaná hodnota vychází ze zařazení do portfolia spolu s dalšími investicemi, kdy optimalizuje celkovou rizikovost a výnos. Vztah cenového vývoje zlata k akciím, cenová korelace, se v čase mění. Dlouhodobý průměr spíše poukazuje na nulový neutrální vztah. Nicméně se velice často setkáme se situací, kdy zlato nabývá na hodnotě, když akcie padají.





Poučení z historie?





Na jednu stranu bychom se měli podívat na scénář po propuknutí finanční krize v roce 2008. Tehdy po počátečních cenových poklesech zaznamenalo zlato výrazný nárůst trvající až do roku 2011. Svou roli sehrály centrální banky, jejichž nenaplněný inflační cíl je hnal k využití měnových nástrojů na podporu růstu cenové hladiny. Finanční trhy pak přetavily inflační očekávání právě do růstu cen zlata, jako jsme toho svědky i dnes. Navzdory tržním predikcím ale růst inflace nepřišel a v reakci na daný vývoj se cena zlata začala snižovat. Tento pokles víceméně pokračoval až do roku 2015. Následující období do poloviny roku 2018 pak zlato nenacházelo jednoznačný trend. Nepřál mu ani ekonomický růst, ani rostoucí sazby.





Na druhou stranu pohledem hlouběji do minulosti ale zjistíme, že prudké změny cen zlata dosahovaly daleko větších rozměrů. Například v období ropných šoků a pádu brettonwoodského systému udělalo zlato od roku 1970 za pouhých pět let zisk 419 %. Následně s roční ztrátovou pomlkou vyrostlo do roku 1980 o dalších 562 %.





Ocenění zlata





Jako valuační ukazatel zlata se nabízí porovnání jeho ceny ke stříbru. Dlouhou dobu odpovídala hodnota stříbra stejné váhy desetině až dvacetině ceny zlata. V průběhu 20. století se nůžky více rozevřely, kdy se rozmezí pohybovalo mezi 40 až 80 jednotkami stříbra za jednotku zlata. Začátkem května letošního roku ale zlato vyrostlo na neuvěřitelných 120 daného poměrového ukazatele. Obdobných hodnot bylo dosaženo například během války v Zálivu nebo v průběhu druhé světové války.





Nebývalá poptávka fondů





Již čtvrtletní statistiky dávaly znát, že největší nárůst na straně poptávky po zlatě zaznamenaly burzovně obchodované fondy (ETF). Centrální banky za svými nákupy do zlatých rezerv z roku 2019 zaostaly. Tradiční poptávka z Číny a Indie kvůli šíření nákazy také znatelně opadla. Svůj vliv na snížení poptávky mělo i zdražování ceny zlata v důsledku znehodnocování domácích měn rozvíjejících se ekonomik.





Podle údajů zveřejněných organizací World Gold Council zlaté fondy ETF (ETP) rozšířily svá portfolia v uplynulém pololetí díky přílivu nových investic o 742 tun zlata. V českých poměrech se ale dařilo i pořizování fyzického investičního zlata.





Závěrem





Obhájci dalšího růstu ceny zlata argumentují, že nafukující se peněžní zásoba v důsledku expanzivní měnové politiky a státních zadlužování musí vést k nárůstu inflace a ocenění finančních aktiv. Zvlášť uvolněné podmínky americkou centrální bankou by pak mohly tlačit k nákupům zlata ze strachu z oslabování dolaru. Navíc od února snížily hedgeové fondy své pozice v derivátech na drahé kovy o 62 %. Jejich případný návrat může také ceny výrazně podpořit. V neposlední řadě musíme vzít v úvahu i utlumenou poptávku z tradičních zemí. Podle ostatních však naopak může cena zlata klesnout v situaci pokračujícího oživování ekonomik. U následného růstu inflace se poté očekává zahájení zvyšování úrokových sazeb, které by tak vzalo zlatu vítr z plachet.





Ing. Richard Bechník

Investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select