Zlatu se letos daří - zisk od začátku roku cca 20%

15.07.2020 09:57:47

Zlato je v letošním roce se ziskem 20 % jednoznačně nejlépe performujícím aktivem. V úterý se poprvé od roku 2011 přehouplo přes hranici 1800 dolarů za trojskou unci a aktuálně se obchoduje na úrovni 1823 dolarů. Historický rekord přitom činí 1890 dolarů z 22. srpna 2011. Do tohoto rekordu tak už zlatu zbývají pouze 4 %.

Co stojí za prudkým růstem ceny zlata? Je to jednoznačně měnová politika klíčových centrálních bank: rekordně nízké úrokové sazby prakticky na nule a bezprecedentní objem tištění peněž v rámci programů nákupů aktiv neboli kvantitativního uvolňování. Zdá se, že dluhopisy jako jedna z klíčových globálních tříd aktiv jsou do určité míry momentálně mrtvým aktivem, neboť průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti aktuálně činí pouze 0,93 %. V reálném vyjádření po očištění o inflaci je tak průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti záporný. Navíc globálně činí objem dluhopisů se záporným výnosem do doby splatnosti extrémně vysokých 14 bilionů dolarů.

Investoři proto hledají aktiva, kam by svoji přebytečnou hotovost mohli umístit. Není náhoda, že burzovně obchodované fondy (ETF) navázané na zlato momentálně zažívají rekordní přítoky nového kapitálu. Dluhopisy evidentně příliš atraktivní alternativou nejsou, akcie jsou s valuacemi také poměrně hodně vysoko nad úrovní dlouhodobých historických průměrů a komodity jsou kvůli globální pandemii koronaviru a nejhlubší hospodářské recesi od Velké deprese ve 30. letech minulého století v silném medvědím trhu - aktuálně je globální komoditní index S&P GSCI od začátku roku v mínusu 34 %.

Ukazuje se tak, že zlato je jednou z posledních relativně atraktivních alternativ, kam alokovat volný kapitál. Bude cena zlata pokračovat v růstu? Vzhledem k tomu, že je aktuální globální makroekonomický výhled enormně nejistý a měnová politika prakticky nulových úrokových sazeb a kvantitativního uvolňování bude v nejbližší době rozhodně pokračovat, se domnívám, že by do konce letošního roku mohla cena zlata historický rekord z roku 2011 překonat.



Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management a.s.