Výprodej na trzích rozkolísal cenu zlata… již poněkolikáté (22.7.2020)

22.07.2020 12:25:31

Světová ekonomika zažívá v posledních měsících velmi těžké časy, které zatím v takovéto míře ještě nezažila. Černá labuť, která přiletěla ve formě viru zasáhla celý svět a jako by mávnutím kouzelného proutku téměř zastavila veškerý život na zemi. Prvotní zdravotní krize, se postupem času vyvinula v krizi ekonomickou a přelila se do všech sektorů a zasáhla život nás všech.

Čas postupuje dále a svět mobilizuje veškeré prostředky, aby tuto krizi ustál, zvládl a opět vrátil život do „normálu“. Nástroje pro boj jsou různé a v dnešní době stále větší význam získávají uvolněné měnové a fiskální politiky států napříč celým světem. Jednoduše řečeno, svět zařadil nejvyšší stupeň a vydal se cestou nekonečného zadlužování. Nízké úrokové sazby, tištění ničím nekrytých „papírků“ atd. , to je cesta, která by měla svět vytáhnout z dané krize a opět jej postavit na nohy. Spásu, kterou ekonomiky hledají v „papíru“ s sebou přináší další budoucí problémy. Tento jednoduchý krok tisknout, s sebou přináší krátkodobý efekt, ale je potřeba zmínit to B, ten dlouhodobý problém. Kdo ty dluhy splatí? Odpověď je jednoduchá. Nikdo, není to ani možné. Dluhová bublina byla obrovská již před koronavirem a nafukuje se neustále do neskutečných rozměrů. Svět se již v dluzích utopil.

Ano, tato doba je velice vážná a je potřeba dělat razantní kroky, ale bohužel, i když se daří a dařilo se, dluhy se dělaly pořád, vůbec se neumořovaly a svět si z toho těžkou hlavu nedělal. Nyní je logické, že není z čeho umořovat, ale naopak je potřeba přidat a zadlužovat ještě více a rychleji. Tato cesta vede k možným a ještě větším problémům, kdy dané dluhové bubliny jednoho dne splasknou. Státy, které byly zadluženy před krizí, budou zadluženy ještě více. Viru se určitým způsobem zbavíme, případně se s ním naučíme žít, ale dluhy tu zůstanou a budou mnohem větší. Vydáme se na další cestu, ale s batohem závazků, které představují obrovský budoucí problém.

To, že je zadlužování neudržitelné můžeme vidět na příkladu USA, kde se nedávno vládní dluh vyšplhal na nejvyšší úroveň v historii. Přesáhl 26 bilionů dolarů a dále roste. USA jsou nyní nejvíce zasaženou zemí na světě z hlediska pandemie COVID-19 a to přispívá právě k rychlému růstu zadlužení. FED se vydal do boje po svém a rozjel své tiskárny na plné obrátky a změna je v nedohlednu.

Podívejme se v krátkosti na historický vývoj zadlužení v USA. V roce 1929, kdy vypukla hospodářská krize činil podíl dluhu na HDP pouze 16 % a celkový dluh činil cca 17 miliard USD. Velký nárůst je patrný v posledním roce druhé světové války a v následujícím roce, kdy se podíl dluhu vyšplhal na cca 114 a 119 %. Zadluženost činila 260 a 271 miliard USD. Následující roky pak přinesly postupné snižování zadlužení. Podívejme se také na současnost a na tu horší stránku tohoto vývoje. Určitý zlom a cestu k nespoutanému zadlužování přinesl rok 1971, kdy skončil zlatý standard a USA se vydaly cestou nekonečného růstu zadlužení. V tomto roce činilo zadlužení cca 398 miliard USD, v roce 1976 již činil 620 miliard USD.

Za vlády Baracka Obamy došlo k jeho zdvojnásobení. Spojeným státům trvalo celých 232 let (od jich vzniku v roce 1776 do roku 2008), než dluh narostl z nuly na 10 bilionů dolarů. Poté, co se vlády ujal Obama, stačilo pouhých 8 let na to, aby se dluh vyšplhal na téměř 20 bilionů. Tento trend je alarmující. Nicméně v roce 2017 převzal úřad prezident Trump a nyní činí zadlužení cca 26,447 bilionů dolarů a to za necelé 4 roky jeho vlády.

Toto je jen malý pohled na tento vývoj, na situaci, kterou přináší expanzivní měnové politiky a uvolněné politiky států po celém světě. Tato cesta povede k nárůstu inflace, tedy ke ztrátě hodnoty peněz, což by mohl být velmi významný hnací motor pro další oblast a to drahé kovy. V této nejisté době se investoři stále více obracejí právě ke žlutému kovu, který přináší bezpečí, uchování hodnoty. Dnešní svět se již utopil v "papíru" a hladina neustále a nebezpečně stoupá, to vytváří velmi ornou půdu pdo drahé kovy a je otázkou času, kdy cena zlata překoná své dosavadní maximum z roku 2011 a vydá se mnohem výše.