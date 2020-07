Stříbrná ETF se vezou na vlně zlata

Zlato není jediným kovem, který investoři letos používají k zajištění. Stříbro, levnější alternativa žlutého kovu, také vyskočilo. Investoři totiž spekulují, že tento kov může být v současném prostředí výhodný ke koupi.

Ceny zlata pomalu šplhají k historicky nejvyššímu maximu 1 900 USD z roku 2011 a aktuálně se pohybují okolo 1 874,9 USD/ unci. Burzovně obchodované fondy (ETF) sledující zlato, jako například SPDR Gold Trust, za letošek narostly až o 21 %.

Mezitím ale i ceny stříbra poprvé od roku 2014 vzrostly nad 21 USD za unci. iShares Silver Trust tak letos narostl o 18,7 %. Všechny zisky na stříbru za tento rok se přitom odehrály tento měsíc. Obchodníci setřásli klesající průmyslovou poptávku a zaměřili se na využití tohoto kovu právě k zajištění, podobně jako u zlata.

Není všechno zlato, co se třpytí

Jako u zlata, které těží ze všech možných hospodářských a finančních obav, je růst na stříbru poháněn podobnými faktory. Zlato letos rostlo díky tomu, že je vnímáno jako bezpečné útočiště před inflací, deflací, ekonomickým poklesem i strachem z akciového trhu. Do zlatých ETF proudilo za prvních šest měsíců roku celosvětově asi 39,5 miliardy dolarů. To je podle Světové rady pro zlato více než kterýkoli rok v historii.

Stejná dynamika se vyvíjí i na stříbru. Držba stříbra v ETF se v první polovině roku zvýšila o 196 milionů uncí a podle The Silver Institute s přehledem překonala předchozí rekord z roku 2009. Převážná většina tohoto přílivu přitom proudila do iShares Silver Trust (SLV), který letos získal 2,7 miliard dolarů nových peněz. SLV je s celkovým objemem aktiv přes 10 miliard dolarů obrem mezi stříbrnými ETF.

Nabídka a poptávka

Letošní nárůst cen stříbra se dostavil i přes to, že poptávka po tomto kovu v klíčových průmyslových aplikacích klesá. Podle nezávislé společnosti Metals Focus se v letošním roce očekává pokles průmyslové poptávky po stříbře o 7 %.

Současně se očekává pokles poptávky i v dalších stříbrných segmentech, jako je fotografie, šperky a stříbro, o 7 až 10 %. Společně tyto segmenty představují téměř 70 % celosvětové poptávky po stříbře a jejich slabost je pravděpodobně tím, co v březnu zatlačilo ceny stříbra až k 11 USD, tj. desetileté minimum.

V poslední době se ale trh zaměřil na prudký nárůst poptávky po ETF a také na 16% skok v poptávce po fyzickém stříbru. K býčí náladě přispělo také očekávané 7% snížení produkce ve stříbrných dolech v důsledku odstávek souvisejících s COVID-19.

Podhodnocené?

S tím, jak roste poptávka investorů po stříbře, mohou být výkyvy cen tohoto kovů volatilnější. Zdá se, že investoři prozatím vychází ze skutečnosti, že na rozdíl od zlata je stříbro stále hluboko pod historickými maximy. Ceny tohoto kovu dosáhly vrcholu v roce 1980 těsně pod 50 USD za unci, což byla úroveň, která se téměř shodovala v roce 2011, kdy ceny dosáhly 48 USD. Tehdy stačilo na nákup 1 unce zlata jen 32 uncí stříbra. Dnes je jich potřeba 87, což je již méně oproti březnovému rekordu 124 uncí stříbra za 1 unci zlata.

Býci na stříbře se tedy domnívají, že oproti zlatu je tento kov podhodnocen a že bude potřeba mnohem vyšších cen stříbra, než se poměr zlata ku stříbru vrátí zpět k historickým normám. Od roku 1950 se tento poměr pohyboval v průměru kolem 60, což by se na základě současných cen zlata rovnalo ceně stříbra ve výši 30,67 USD.

Bez záruky

Samozřejmě neexistuje nic, co by zaručovalo, že poměr zlata a stříbra se vrátí na určitou úroveň, že ceny stříbra budou sledovat vyšší ceny zlata nebo že oba kovy dále porostou. Investorů, kteří věří, že stříbro je dobré k zajištění, je mnohem méně než těch, kteří věří zlatu. Mnoho investorů do stříbra považuje tento kov za pákovou sázku na zlato, ale je třeba si uvědomit, že ceny těchto dvou kovů se často liší, takže investiční teze založená na korelaci těchto dvou kovů je riskantní sázkou.

Nicméně v posledním měsíci se stříbro skutečně chová jako agresivnější verze zlata. Někteří investoři dále zapákovali své sázky na stříbro i nákupem ETF, která zahrnují akcie těžařů stříbra. Global X Silver Miners ETF (SIL) a ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILI) v letošním roce zaznamenaly příliv 134 milionů dolarů, respektive 161 milionů dolarů. SIL se zaměřuje na větší těžaře a letos překonává růst na stříbru s výnosem 36,7 %. SILJ má letos návratnost 21,1 %.

Zdroj: ETF.com