Vymění všichni dolary za zlato?

Poslední akce centrálních bank a hlavně amerického FEDu napovídají, kam se bude v dlouhodobém horizontu pravděpodobně ubírat americký dolar. Jeho poslední vývoj výrazně ovlivňuje i situaci na drahých kovech, po kterých narostla poptávka a velké instituce varují před ztrátou jeho statutu rezervní měny. Slabší dolar dokonce dostává do výhody měny, které by za aktuální fundamentální situace neměly takovou podporu pro růst.

FED staví ekonomický růst nad cenovou stabilitu

Americký dolar čelí několika rizikům včetně jednoho nedávného, a to že by se americký FED mohl rozhodnout přejít k takzvané “inflační nezaujatosti”. Jeden z hlavních cílů centrální banky je cenová stabilita, kterou podtrhává právě slabší americký dolar. Problémem může být, že FED možná nedokáže inflaci dostatečně brzy identifikovat, aby s ní začal bojovat. Oficiálně chce totiž FED nechat inflaci růst nad 2 % cíl, než začne utahovat měnovou politiku. Zlato má z pohledu velkých investorů především funkci jako hedge právě proti inflaci. FED tak nevědomky podporuje růst zlata, a to dokonce dvojím způsobem, jelikož peníze z programu kvantitativního uvolňování již zaplavují většinu trhů.

Preventivně nízké sazby

To jak je politika FEDu se vším propojena vytváří další katalyzátor růstu na zlatě. FED totiž dlouhodobě neočekává, že by sazby mohly jít nahoru, a to jako z inflačního, tak z úvěrového hlediska. Nikdo neví, co krize, která v historii zatím nemá obdoby může způsobit a centrální banky si tak nemohou jen kvůli rychlejší inflaci zvýšit sazby, což by výrazně ztížilo podnikům a domácnostem možnost splácet své úvěry. Ačkoliv jsme v úplně jiné situaci, než v roce 2008, tak se nelze vyvarovat dojmu, co by udělal růst hypotečních sazeb s realitním trhem. V USA jsme totiž od začátku koronavirové pandemie právě díky historicky nejnižším sazbám, mohli vidět rekordní zájem o reality, a to navzdory téměř rekordní nezaměstnanosti.

Rychlejší inflace rychlý růst zlata

Je jasné, že FED, ale i ostatní centrální banky v tuto chvíli oslabují své měny a hlavně dolar ztrácí svou roli bezpečného přístavu. Ten dělí jen několik dní, aby uzavřel nejhorší červenec ve své historii. Zlato je měna poslední instance a Goldman Sachs předpovídá, že by během následujících 12 měsíců mohlo atakovat 2 300 dolarů za trojskou unci. Podle Goldmanů by mohl rostoucí dluh americké vlády, který přesáhne 80 % HDP, zvýšit riziko, že centrální banky a vlády nechají inflaci akcelerovat, přesně jak zaznělo z úst několika představitelů FEDu. Většinou totiž dluhy zaplatí buď vyšší daně a nebo inflace, ačkoliv to v žádné učebnici napsané nenajdete.





Není tak příliš důvodů, proč by nyní mělo zlato začít oslabovat. To bude podle všeho pokračovat v pozvolném růstu, který však možná přibrzdí na dynamice. Začátkem týdne jsme mohli sledovat růst nad předchozí historická maxima a poté pullback k této úrovni. Obchodníci tak jasně potvrdili svůj zájem dále zůstat na straně long.