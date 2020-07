Zlato pokořilo rekord, je nejdražší v historii, zlatý a stříbrný býk běží stále dál

30.07.2020 08:19:47

Zlato započalo nový týden předpisem historického rekordu z roku 2011 a je nejdražší v celé své historii. Zlato se na počátku týdne pohybuje na cca 1 934 USD / Oz, v roce 2011 byl rekord kolem 1 922 USD / Oz. Toto pokoření bylo důležitým mezníkem pro další růst a již na dohled je úroveň 2 000 USD / Oz. Orná půda pro zlato je velmi dobrá a je otázkou času, kdy budeme dosahovat stále vyšších úrovní a neustále přepisovat tabulky. Rovněž to vypadá, že i stříbro nabralo dech, probouzí se a nyní se pohybuje na úrovni cca 24 USD / Oz. Začalo následovat svého zlatého bratrance a zde se očekávají absolutní nárůsty mnohem větší.

Pojďme se společně podívat trošku zpět na vývoj v letošním roce, co již máme za sebou a kam se vydáme.

Žlutý kov nedávno započal svůj druhý poločas roku 2020 a zatím to vypadá, že má našlápnuto na velmi pěkné zhodnocení. Na konečná čísla si ještě budeme muset chvíli počkat, ale již nyní je potřeba říci, že od počátku roku postupně přepisujeme letitá maxima ve všech měnách a zlato pokračuje dále ve své rally. Zlatý býk přešel do běhu a zatím to nevypadá, že by ztrácel dech.

Rekordní úroveň v USD z roku 2011 (cca 1 922 USD / Oz) padla 27.7.2020 – cca 1934 USD / Oz .

Rovněž i naše slabší česká koruna vyhnala letos žlutý kov na rekordní hodnoty a v dubnu 2020 jsme viděli prolomení historické hranice 45 tis. / 1 Oz. Nicméně ani tato úroveň není zdaleka tou konečnou, dveře jsou otevřeny a dnešní nejistá doba, plná překážek, problémů bude vytvářet velmi výhodné podmínky a ornou půdu pro dlouhodobý býčí trend, který již započal v roce 2016, po minimech, které jsme viděli v prosinci 2015 – cca 1 000 USD / 1 Oz. Vše ukáže čas.

Dá se říci, že letošní první poločas byl ovlivněn dvěma hlavními událostmi. Začátek letošního roku byl poměrně bouřlivý a první významným hnacím motorem pro růst ceny žlutého kovu byl faktor geopolitický a to útok USA na vrchního velitele íránských revolučních gard Sulejmáního. Tento krok vyvolal vlnu odporu proti USA a přilil olej do ohně do již tak velmi neklidné oblasti Blízkého východu. Na tuto situaci samozřejmě zareagoval i žlutý kov a pokořil hranici 1 600 USD / Oz, ještě na konci roku 2019 bylo na úrovni něco málo přes 1 500 USD / Oz. Nicméně toto byl jen začátek. Ten hlavní hnací motor letošního rapidního růstu ceny zlata se dostavil o pár týdnů později a to ve formě "černé labutě" – nový koronavirus, který zasáhl celý svět a vystřelil cenu až k úrovni 1 700 USD za unci. Následně jsme viděli velkou volatilitu na všech trzích, která zasáhla i drahé kovy a zlato zavítalo opět pod úroveň 1 500 USD. Nicméně volatilita zeslábla a zlato se vydalo na svou pouť, na svou dlouhodobou pouť, jelikož zdravotní krize se postupně přelévá a formuje se na krizi ekonomickou, která je teprve a bohužel na svém počátku.

Dnešní cena se pohybuje na úrovni cca 1 934 USD / Oz a zlato je nejdražší v historii, zlatý býk pokračuje v běhu. Zlato má nakročeno dostat se za chvíli k úrovni 2 000 USD a stále výše. Samozřejmě, jako všude se objevují poklesy a určité korekce, i zde na poli žlutého kovu nemůžeme čekat jen růst, ale krok za krokem se budeme dostávat výše.

Na začátku roku 2020 se cena zlata pohybovala kolem úrovně cca 1 514 USD / Oz, nyní jsme na cca 1 934 USD, což je nárůst od počátku roku o cca 27,7 %. Rovněž stříbro se vydalo na svou cestu růstu a následuje žlutý kov. Na začátku roku stála unce stříbra cca 18 USD, nyní se dostáváme na cca 24,2 USD / Oz, tedy nárůst o téměř 34,4 %. O tom, že stříbro také ožívá ukazuje i poměr mezi zlatem a stříbrem. Dlouhodobě jsme se drželi na úrovni kolem 1:100, nedávno jsme viděli také 1:128, nyní se pohybujeme na cca 1:80.

Není pochyb, že se cena kovů bude i nadále zvyšovat. V této době budou investoři ovlivněni přetrvávající nejistotou a hledat bezpečné uložiště pro své bohatství, což právě kovy nabízejí. Nyní jakýkoliv pokles je příležitost doplňovat portfólio o žlutý kov a další kovy, které primárně neslouží k zisku, ke spekulaci, ale k uchování hodnoty v čase a jejich funkce bude stále více nabírat na síle. Zlato, stříbro, to jsou pravé peníze ve světě, který se utopil v bez cenném papíru.

Hnací motory potenicálního růstu ceny žlutého kovu a stříbra:

- nejistota na trzích, mezi investory

- nízké, nulové, ne-li záporné úrokové sazby

- rozvolněná fiskální politika

- kvantitativní uvolňování

- růst dluhů jednotlivých států a celého světa

- růst inflace

- globální poptávka po bezpečných přístavech

- pokračující pandemie COVID-19, která přechází v "pandemii" - krizi ekonomickou

- politika FEDu

- pokles globální ekonomiky, kterou ještě svět nezažil

- geopolitické problémy

- přetrvávající a stupňující se napětí mezi USA a Čínou

- oživení poptáky na asijském trhu (zejména Indie a Čína)

- nákupy centrálních bank atd.



Vývoj ceny zlata na konci daného roku 2000-2019

Cena zlata od roku 2000 do konce roku 2019 stoupla o cca 456 % (v USD). Pokud bychom se podívali na vývoj až do dnešních dní, tedy 27.7.2020, kdy se cena pohybuje kolem 1 934 / 1 Oz (historický rekord), činí nárůst dokonce o 609,33 % (v USD).

Pro zajímavost: V prosinci roku 2000 činil kurz koruny vůči dolaru cca 38,94 Kč / 1 USD, při ceně zlata cca 272,65 USD / 1 Oz, stála 1 Oz zlata - cca 10 617 Kč. V prosinci roku 2018 činil kurz koruny vůči dolaru cca 22,69 Kč / 1 USD, při ceně zlata cca 1 281,65 USD / 1 Oz, stála 1 Oz zlata – cca 29 080 Kč. Tedy za danou dobu nárůst v Kč o cca 174 %.

Dnes se kurz české koruny k USD pohybuje na úrovni cca 22,50 Kč / USD, tedy cena jedné unce v Kč se pohybuje na úrovni cca 43 515 Kč. Tedy od prosince 2018 do dneška je to nárůst v Kč o cca 49,64 %.

Na vývoj ceny zlata a stříbra se můžeme podívat v jednotlivých grafech:

Zlato

Stříbro