Ceny zlata rekordně rostou. Co na to investoři

Cena zlata dnes překonala rekordních 1980 amerických dolarů za troyskou unci. Aktuálně se pohybuje nad úrovní 1970 USD/oz. Od začátku roku jde o zhruba 30% nárůst. Zlatu se daří kvůli obavám z inflace i díky rekordně nízkým úrokovým sazbám, které centrální banky globálně ordinují jako léčbu na pandemii koronaviru.



Cenu zlata žene vzhůru hned několik faktorů. Nejde jen o obavy z inflace, růstu napomáhají i rekordně nízké úrokové sazby. Centrální banky je globálně ordinují jako léčbu na pandemii koronaviru ve snaze o povzbuzení ekonomiky a proti rychle zamrzávajícímu finančnímu trhu. Výrazně zvýšený zájem ze strany institucionálních i retailových investorů o alternativní aktiva v reakci na události posledních měsíců je tak znát. Příliv likvidity se propisuje do všech aktiv, drahé kovy nevyjímaje.



Investoři si všímají i opět rostoucího geopolitického napětí. Jedním z posledních impulzů bylo prolomení historického maxima nad úrovní 1900 USD/oz ze srpna 2011. Vzhledem k tomu, že růst zrychloval už při prolomení psychologické hranice 1800 USD a cena zlata rostla každý den bez jediného přerušení, řada investorů očekávala, že první pokus o prolomení maxima na technicky překoupeném trhu nakonec nebude úspěšný a dojde k odražení od této silné hranice odporu. To se ale nestalo a série stop-loss příkazů další růst naopak jen umocnila. Zrychlující rally na drahých kovech je předzvěstí blížící se nutné, ale zdravé korekce.



Krátkodobé investování

Krátkodobí investoři a různé tech-fondy zaměřující se na algoritmické obchodování a sledování trendů jsou připraveni realizovat zajímavý zisk při prvních známkách zaváhání. V krátkém horizontu jistě budeme svědky nezbytně zvýšené volatility a možná i pokusu o otestování předchozího maxima.



Dlouhodobé investování

Pro dlouhodobé investory se příliš nemění. Hlavní důvody, které pomohly drahým kovům k současnému růstu, zůstávají ve hře. Předešlá maxima by se měla přeměnit v silné hranice podpory a jen potvrdit velký růstový cyklus, což otevře cestu k jejímu dalšímu růstu.



Zlato či akcie těžařů

Zlato a akcie těžařů drahých kovů jsou dvě rozličné kategorie, byť na společném základu. Každá je vhodná pro jiný typ investora, záleží na jeho očekávání, časovém horizontu a osobních preferencích. Za stěžejní považuji, že v současnosti najdeme řadu pozitivních fundamentů pro obě zmíněné kategorie.



Co nahrává těžařům

Těžařům zlata “hraje do karet”, že už mají hubené roky včetně snižování investic i osekávání nákladů za sebou. Podporou jim je nyní i tzv. pákový efekt ve vztahu k cenám zlata. To znamená, že pokud cena zlata vzroste o pár procent, zisky těžařské společnosti vzrostou mnohonásobně více. Obecně tak platí, že se akcie těžařů obchodují při mnohem větší kolísavosti a podstoupené riziko je kompenzováno výrazně vyšším potenciálem zisku v případě, že se předpoklady naplní. Je ale třeba brát v potaz, že do ocenění těžařů nezasahuje jen vývoj ceny zlata, ale také řada dalších faktorů včetně možných nečekaných netržních zásahů.

Do nákladů těžařských společností promlouvají nejen samotné náklady na těžbu a platy pro zaměstnance, ale také například rychle klesající výtěžnost způsobená vyčerpáním velkých, historicky bohatých nalezišť a otevírání hůře přístupných dolů s nižším obsahem zlata v rudě a těžbě v mnohem větších hloubkách. Výkonnost obou aktiv se tak může výrazně rozcházet.