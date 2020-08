Bloomberg: Co dokáže zlato a co dluhopisy nesvedou

V uplynulém desetiletí bylo vítězem tradiční portfolio akcií a dluhopisů 60/40, konkrétně s akciemi z indexu S&P 500 a dlouhodobými vládními dluhopisy. Ale s tím, jak se výnosy amerických dluhopisů pohybují směrem k nule nebo dokonce i záporným hodnotám, je na čase tuto kombinaci přehodnotit. Co takhle vyměnit některé dluhopisy za zlato?

Běžně slouží dluhopisy jako zajištění proti klesajícím cenám akcií, protože mají tendenci růst, když během hospodářského poklesu akcie klesají. Tento vztah se však začíná rozpadat. Výnosy státních dluhopisů jsou dlouhou dobu nízké, zejména v důsledku politiky centrální banky.

Navíc se můžeme nacházet na pokraji inflačního období, což by bylo špatné jak pro akcie, tak i dluhopisy. Fed zaplavuje finanční systém hotovostí. Za pouhé tři měsíce se aktiva držená Fedem nafoukla o dvě třetiny na téměř 7 bilionů dolarů z asi 4,2 bilionů dolarů na začátku března. Už nyní jsou peněžní i fiskální stimuly ještě větší než během finanční krize.

Lidé se bojí. Od května průzkumy prováděné Konferenční radou ukazují, že inflační očekávání spotřebitelů vzrostla na více než 6 % z přibližně 4,5 % před vypuknutím epidemie Covid-19. Mezitím se očekávaná míra inflace vyplývající z relativních cen na trhu dluhopisů pomalu ale jistě sune nahoru.

Podle Goldman Sachs může právě zlato představovat užitečné zajištění proti akciovému riziku. Historie ukazuje, že když inflace překročila svůj dlouhodobý trend, překonalo zlato výkon akcií, a to o hodně. Aktuálně zlato zažívá rekordní boom. V posledních dnech se futures pohybují okolo 2 000 USD za unci.

V éře Covid-19, kdy jsou peníze snadno dostupné a úrokové sazby nízké, Goldmani odhadují, že by cena zlata mohla vzrůst dokonce až na 3 000 USD. Podle této banky by stačilo, aby inflace dosáhla 4,5 %, anebo aby zůstala po nepřetržitou dobu na nižší úrovni, například 3,5 %. Na cenovou stabilitu jsme si zvykli již tolik, že jakýkoli rozruch by u obchodníků vyvolal boj o zlatou ochranu.

Vzorec 60/40 byl vytvořen, když dluhopisy a akcie byly ještě činiteli na volných trzích. Teď ale Fed nakupuje vše od cenných papírů zajištěných hypotékou až po podnikové dluhopisy s nedávno sníženým ratingem. Dluhopisy ztratily svou užitečnost ve smyslu zajištění proti akciím. Trocha zlata by ale mohla tuto mezeru zaplnit.

Zdroj: Bloomberg