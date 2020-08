Rozbřesk: Česko jako ekonomika dvou tváří, slabý dolar a zlato nad 2000 USD

Česká ekonomika jako by měla dvě tváře. Na jedné ještě stín pandemie COVID 19 není poznat a převažují pozitivní plány na budoucna, zatímco na druhé se tvoří velké vrásky a škrtá se, kde může.



Na první pohled zaujme rozdíl mezi spotřebiteli a podnikovou sférou. Česko vstupovalo do krize s nejvíce přehřátým trhem práce, a i díky tomu zatím nezaznamenalo nijak dramatický nárůst nezaměstnanosti. Ta stoupla z březnových 3 % zatím velmi pozvolna na 3,6 % a stále platí, že nezaměstnaných je méně než volných (neobsazených) pracovních míst. Svoji roli bezesporu sehrály také relativně rychle nasazené programy Antivirus (česká verze kurzarbeitu), které podle dostupných údajů stále pomáhají více než 150 tisícům zaměstnanců udržet si místo. I proto ostatně české domácnosti zatím s útratami nijak výrazně nešlapou na brzdu. To by ostatně měl potvrdit i dnešní výsledek maloobchodu za červen – útraty domácností (bez zahrnutí aut) by měly být přibližně stejné jako před rokem.





Zcela jiný obrázek nabízí pohled na druhou tvář ekonomiky – nejvíce zasažené části podnikového sektoru. Ať už se jedná o oblasti narážející na proti-covidová opatření cestovní ruch , vybrané služby) nebo na odvětví pociťující z důvodu opatrnosti výrazný propad poptávky ( automobilky , strojaři), výsledek je stejný – v těchto koutech ekonomiky jednoduše převládá strach a obavy.Zatímco letní útraty domácností jako by se vracely do normálu (i když v trochu jiné struktuře než před rokem), velká část podnikové sféry šlape na brzdu, odkládá investice spoří kde může. Bohužel je spíše pravděpodobnější, že na podzim s koncem řady mimořádných opatření (od Antiviru po úvěrová moratoria) budu na úřadech práce přibývat noví žadatelé a horší nálada přeskočí z podniků na spotřebitele...Slabý dolar a silné akcie dál hrají koruně do karet. I když nám řada rizikových aktiv přijde drahá, zdá se, že čas na korekci ještě nedozrál… Koruna by v takovém případě dříve nebo později mohla vyzkoušet otestovat 26,00 EUR/CZK . Zvlášť, když ji tento týden nehrozí výrazné nebezpečí od domácích čísel ani od ČNB Dolar zůstává pod tlakem nedobré epidemiologické situace, která nedovoluje trhu práce se rychle zotavit, a tak trh sází na ještě agresivnější politiku Fedu A právě červencová data z amerického trhu v podobě ADP reportu jsou na pořadu dne, stejně jako sledovaný index podnikatelské nálady v sektoru služeb. Ani jedno z amerických makro čísel nemusí nijak oslnit, což může dolar držet v defenzivě, z čehož může profitovat nejen euro , ale třeba také zlato . Jeho cena se již obchoduje nad magickou hranicí 2000 USD za unci.Dnešní obchodní seance měla jednoznačného vítěze v podobě AMD , to si připsalo téměř 10 %. Díky současné rally vzrostla tato akcie za měsíc o více jak 30 dolarů , což je 40procentní nárůst hodnoty akcie AMD +9,5 %, AAPL +0,7 %, Intel +1,7 % a NVDA +2 %. Nejlépe se dařilo energetickému sektoru ( XOM +2,9 %, CVX +2 %) a naopak slabší den si vybral finanční sektor ( BLK -1,5 %, C -0,5 %). Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,6 % (26.828 b.), S&P 500 o 0,4 % (3.306 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,4 % (10.941 b.).