Zlato proráží 2000 dolarů za trojskou unci

05.08.2020 16:20:35

Netrvalo ani celý týden, kdy se investoři na zlatě ostýchali okusit další psychologický milník, úroveň 2000 dolarů. Po proražení předchozích historických maxim se zdálo být zlato příliš drahé a vše naznačovalo spíše korekci aktuálních zisků. Korekce pravděpodobně přijde i tak, ale ještě předtím ovládli trh opět kupci a díky kombinaci několika faktorů jako je politická nejistota nebo výbuch v Bejrútu, se jim podařilo prorazit historickou úroveň 2000 dolarů za trojskou unci.

The Big Picture

Pokud jste si na začátku roku koupili slitky zlata, nebo zainvestovali do ETF fondů kopírujících vývoj ceny zlata, tak máte určitě důvod k radosti. Zlato od začátku roku přidalo přes 32 % a stalo jedním z nejlépe performujících aktiv na finančních trzích. Jeho růst od začátku roku odráží obavy investorů z rostoucího počtu nakažených koronavirem, a to především ve Spojených státech nebo dopad bilionů dolarů, které poslaly do ekonomiky vlády a centrální banky. Jednoduše zlato posiluje díky nejistotě, kterou se přes několik pokusů stále nepodařilo odvrátit a řada investorů alokuje do zlata stále více svých prostředků.

Nejistota je však pro zlato poměrně bezpečně rozložena. Svět se buď bude řítit do hluboké recese, nebo ho od ní zachrání vytisknuté peníze. Oba scénáře jsou pro zlato nesmírně pozitivní. Není to je fyzické zlato, po kterém roste tolik poptávka. Poptávka po ETF fondech, které kopírují cenu zlata, je nyní na historických maximech. Všemu nahrává poslední týdny slábnoucí americký dolar, pokles výnosů z amerických dluhopisů a pomalu zrychlující inflace. Výnosy z desetiletých amerických dluhopisů včera klesly na historické minimum, a to 0,507 %. Brzy tak budeme žít ve světe, kde bude inflace daleko výše, než budou reálné sazby v ekonomice.

Zlato stále není na reálných maximech

Za normálních okolností by si vybralo zlato velmi málo investorů. Jeho výkonnost historicky nedokáže překonat inflaci a hlavně oproti dluhopisům nenabízí žádný pravidelný výnos. Když jsou ale výnosy tak nízko a FED tiskem ohromné množství peněz, nezdá se být zlato tak špatný nápad. Otázkou je kolik investorů bude chtít zlato dlouhodobě nakupovat za aktuální ceny. Odpověď má v rukou souhrn událostí, které stále potřebují rozuzlení. Jedno je však jisté, zlato si většinu svých dosavadních zisků do konce roku nejspíše udrží. Podle světových organizací cena zlata se zahrnutím inflace dokonce stále nedosáhla svého maxima z roku 1980, což by odpovídalo přibližně 2 800 dolarům.



Po zbytek roku přetrvává nejistota

Pak už stačí jedna událost, která poškodí stabilitu celého světa, jako včerejší výbuch v Bejrútu a zlato dokáže rychle překonat i všechny ostatní milníky, které mu stojí v cestě. Jeho růst tak podle všeho stále není u konce a všechna pozornost míří k podzimním měsícům, kdy by měl dorazit reality check pro akciové trhy. Některým dalším ekonomikám dojdou fiskální stimuly a podpory zaměstnanosti, to může být další podpůrný mechanismus pro zlato. Na druhou stranu by dosavadní růst velmi agresivní a krátkodobá korekce je na místě, což může být dobrá příležitost pro vstup, nebo kombinace s technickou analýzou a proražení rostoucího trojúhelníku, kde je nyní silný support na 1981.