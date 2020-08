Zlato poráží další rekord nad 2000 dolary, někteří varují před korekcí

Zlato se dnes vyšplhalo na nové rekordní maximum. Spotová, tedy okamžitá cena narostla až na 2069,79 USD za unci. Zlaté futures na burze Comex s dodáním v prosinci rostly až na 2081,80 USD za unci.

“Pro zlato to teď je nejlepší možná situace; především v USA pořád zuří koronavirová krize…Nemizí ani otázka, zda se ekonomika zotaví, nebo vrátí zpět do recese,” uvedl podle Reuters analytik Julius Baer Carsten Menke.

Zlato letos vyrostlo už o více než 35 %. Mnozí ho považují za aktivum, které by si mělo podržet svoji hodnotu, zatímco pandemie a tištění peněz centrálními bankami nahlodávají hodnotu jiných aktiv. Vyhlídky pro zlato jsou přitom fundamentálně stále silné.

Podle některých názorů ale narůstá i možnost korekce.

“Problém je, že příběh je někdy tak silný, že trh vyroste až moc rychle, aby to dalo fundamentu za pravdu, a když cenové momentum začíná oslabovat, začínají se vzdávat ti, kdo do toho skočili pozdě, a brzy prodávají. Může to vyvolat dost rychlou technickou korekci,” uvedl podle Reuters analytik IG Markets Kyle Rodda.

Stříbro se dnes během dne na spotu vyšplhalo na více než sedmileté maximum 28,2522 USD za unci a pokud tam i obchodování zakončí, bude to nejvyšší závěrečná hodnota od března 2013. Rostly také platina a palladium. Dolarový index Bloombergu si připisuje první růst po třech dnech.

Investoři cpou peníze i do burzovně obchodovaných fondů (ETF) navázených na zlato. Tyto a jim podobné produkty zaznamenaly v červenci v pořadí osmý měsíc kladných přírůstků, uvádí World Gold Council. Jenom minulý měsíc holding narostl o 166 tun, což odpovídá 9,7 mld. USD.

Zdroje: WGC, Reuters, Bloomberg