Holmes: Zlato klidně může vzrůst během 3 let na 4000 USD, má to ale svá rizika v podobě Covidu a US voleb

10.08.2020 13:49:05

Podle šéfa investiční společnosti U.S. Global Investors Franka Holmese je celkem snadné představit si zlato během 3 let někde u hranice 4 000 USD za trojskou unci, ale není to zcela bez rizika. Hlavními rizikovými faktory takového vývoje, které mohou osud žlutého kovu zcela převrátit, jsou především podzimní US prezidentské volby a vývoj vakcíny proti Covid-19 Cena zlata letos silně roste a po posunu nad hranici 2000 USD za unci je nejvýše od září 2011.Hlavní hybnou silou dalšího růstu směrem k výše naznačeným úrovním je především masivní všeobecná stimulace od vlád a také centrálních bank. V podstatě všechny hlavní vlády a centrální banky tisknou bilióny nových dolarů . Přebytek zdrojů podporuje všeobecnou poptávku po smysluplném uložení či ochraně, což zvyšuje apetit o žlutý kov , který z dlouhodobého pohledu nabízí oboje zároveň. Zájem dále zvyšují nulové hlavní úrokové sazby . Historicky platí, že čím nižší jsou reálné výnosové míry, tím větší je zájem o zlato a opačně.