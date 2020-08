Roubini: Nejdříve deflační tlaky, pak inflace, zlato nadvážit

V USA je stále asi 30 milionů lidí, kteří při platbě svých účtů a nájmů závisí na vládní podpoře. Nejasnosti týkající se dalšího vývoje této podpory přispívá k růstu nejistoty a negativně doléhá na ekonomiku. Pro Yahoo Finance to uvedl Nouriel Roubini s tím, že fiskální stimulace je stále třeba. Panují sice naděje, že oživení bude mít tvar V, ale firmy již omezují své výdaje, roste počet nakažených koronavirem a podle ekonoma americká ekonomika v následujících měsících zase ztratí na dynamice. Jak Roubini uvažuje o dalším vývoji v globálním hospodářství, na akciových trzích či na zlatu?



Fed podle Roubiniho „dělá svou práci“, ale panuje zmíněná nejistota ohledně dalšího vývoje v oblasti fiskální politiky. Soukromý sektor totiž prochází oddlužením, a pokud bude pokračovat pokles jeho příjmů, může dojít k dalšímu poklesu či dokonce k ekonomické depresi. Jak Roubini vnímá rozdíl v situaci na akciových trzích a v situaci běžných Američanů? Ekonom zmínil, že Wall Street představují velké banky a velké technologické firmy, na druhé straně stojí běžní lidé a malé firmy. A pokud dojde k hromadnému bankrotu malých firem, zvětší se tržní podíl těch velkých. Jenže pracovní místa a příjmy tvoří zejména menší společnosti.



Obchodované společnosti budou podle ekonoma tlačit na pokles nákladů a mezd , ale „jejich výdaje jsou příjmem někoho jiného“. I kdyby obchodované firmy začaly znovu nabírat, nepůjde podle ekonoma o atraktivní pozice a nebudou nabízet zajímavé mzdy . Situace tak bude podobná jako po roce 2008. Celkově je tak podle ekonoma možné, že akcie půjdou dál nahoru, ale pak se bude rozšiřovat mezera mezi Wall Street a Main Street.Mohlo by dojít i k tomu, že by zaměstnání začaly ztrácet rovněž „bílé límečky“? Podle Roubiniho ano a důvodem by byla automatizace a větší využívání umělé inteligence, která by penetrovala sektor služeb. Týkat by se to mohlo opozice ve vládním sektoru či třeba dopravy a finančního sektoru. Celkově lze totiž pozorovat posun k větší kapitálové intenzitě a omezování počtu pracovních míst Roubini tedy tradičně nehovoří moc optimisticky a týká se to i dalšího tématu, na které během rozhovoru přišla řeč, amerických prezidentských voleb . Podle ekonoma je totiž pravděpodobné, že je bude provázet chaos a nepokoje. Studená válka mezi USA Čínou je pak podle Roubiniho „studenější a studenější“. Pandemie následně posílí deglobalizaci a fragmentizaci globální ekonomiky , protože státy firmy „se budou snažit chránit své lidi“. Z ekonomického hlediska ale tyto trendy představují negativní nabídkový šok.Jak se dívá ekonom na zlato ? Jeho ceny rostou kvůli „masivnímu monetárnímu uvolnění“ a k němu se přidávají velké fiskální deficity , které mají tlumit negativní ekonomické dopady pandemie. V krátkém období lze čekat deflační tlaky a depresi, ale když se začne projevovat zmíněný negativní nabídkový šok, porostou inflační tlaky a z tohoto hlediska je podle ekonoma zlato atraktivní. „Pravděpodobně je dobrá doba držet poněkud nadvážené pozice na zlatu ,“ dodal Roubini.Zdroj: Yahoo Finance