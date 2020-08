TOP 3 grafy tohoto týdne: Stříbro, Zlato, Platina

Na trhu s drahými kovy jsme v poslední době svědky masivní volatility. Denní cenové pohyby překročily 4 % a cena stříbra jen včera propadla o více než desetinu. V tomto týdnu se tak podíváme na grafy 3 drahých kovů z technického pohledu - zlato, stříbro a platina.

Ceny drahých kovů byly v poslední době velmi volatilní. Po silném výprodeji spojeném se šířením koronaviru začalo stříbro rally. Nicméně rostoucí momentum se vytratilo poté, co cena stříbra dosáhla na čerstvá letošní maxima. Cena jen v úterý propadla o více než 10 %. Středeční seanci začalo stříbro na negativní vlně, ale následně přišel silný tlak na korekci. Při pohledu na graf je zřetelný proražený support na 26,10 dolarech, který nyní slouží jako hlavní rezistence. Pokud se cena udrží pod touto úrovní, tak by se mohla obnovit klesající korekce. Na druhou stranu by průraz znamenal silnější rostoucí impuls. Silver H4 interval. Zdroj: xStation

Neobvyklá volatilita byla k vidění také na trhu se zlatem. Cena žlutého kovu včera propadla o více než 4,5 % a přes noc pokračovala na nižší hodnoty. Stejně jako v případě stříbra začala v průběhu evropská seance silná korekce a cena se vrátila nad 1900 dolarů za unci. Hlavní cenovou úrovní, na kterou by se obchodníci měli soustředit, jsou maxima z roku 2011 na 1920 dolarech za unci. Pokud se ceně podaří, aby zůstala nad touto úrovní, tak rally na zlatě může po přestávce pokračovat. Průraz pod by naopak mohl znamenat pokračování korekce a vést k hlubšímu propadu. Při pohledu na denní graf vidíme support na ceně 1830 dolarů, který je hlavní úrovní, na kterou by se obchodníci v případě pokračování poklesu měli soustředit. Dle metodologie Overbalance platí, že pokud cena zůstane nad spodní limitou struktury 1:1, tak trend zůstává rostoucí.

GOLD D1 interval. Zdroj: xStation

V porovnání se stříbrem jsme se dočkali na trhu s platinou o něco nižší volatility. Platina včera zaznamenala 3 % pokles. Z technického pohledu je zřetelný klíčový support v blízkosti úrovně 900 dolarů. Zóna označená zelenou barvou je důsledkem spodní limity 1:1 struktury a předchozích cenových reakcí. Tato oblast je dále posílena spodní limitou rostoucího kanálu. Pokud se platina bude nadále obchodovat v tomto kanálu, tak hlavním scénářem zůstává postupný růst. Nejbližší rezistence leží na úrovni 1025 dolarů, kde se nachází letošní maxima.