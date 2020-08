Korelace zlata a všeho ostatního se blíží jedné

„Kontradikce neexistují. Kdykoli si myslíte, že jste narazili na kontradikci, zkontrolujte si východiska. Zjistíte, že je některé z nich chybné.“

- Ayn Randová

Pokud tedy 7-8 bazických bodů rozpoutá takový masakr, představte si, co by se stalo, kdyby došlo k prudkému nárůstu inflace , nebo kdyby Fed trval na tom, že nepustí úrokové sazby do mínusu. To by vedlo k růstu reálných sazeb, což je opravdový důsledek narůstajícího dluhu – tedy k zápornému růstu a k inflaci spojené se zvyšováním dluhového břemene.