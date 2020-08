Stříbro se probouzí, poměr mezi zlatem a stříbrem se pomalu zmenšuje

18.08.2020 14:28:20

V současné době jsme byli svědky postupně se zmenšujícího poměru mezi zlatem a stříbrem, kdy na jednu unci zlata připadá méně uncí tohoto stále podhodnoceného a vzácného kovu. Není to tak dávno (a to v březnu), kdy jsme dosáhli rekordního poměru a atakování hranice 1:120, který byl způsoben koronavirovou krizí. Postupem času se daný poměr začal výrazněji zmenšovat a stříbro se snad již probudilo po delším spánku a začalo následovat svého zlatého bratrance.

Je všeobecně známo, že stříbro patří mezi nejvíce podhodnocené komodity vůbec a jeho potenciál je obrovský. Hlavním tahounem je průmyslová poptávka, kdy průmysl spotřebovává cca 80 % a následná recyklace je jen pár desítek procent. Obliba investování do stříbra je na vzestupu a stále více lidí si uvědomuje, že má potenciál. Vidíme to především ve východních zemích, kdy např. tradiční Indie a její láska ke žlutému kovu přechází také ke stříbru. Lidé jej pokládají za další možnost a místo, jak uchovat své bohatství. Obrovským světovým tahounem na poli stříbra je také další globální hráč, Čína. Roste poptávka ve fotovoltaickém sektoru, elektronickém atd.

Stříbro je na vzestupu, ale i dnešní hodnota poměru je stále jedna z nejvyšších za posledních 100 let a cesta k nižšímu poměru je stále otevřena. Vyššího poměru bylo dosaženo v roce 1940 a 1941, kdy poměr dosahoval cca 1:97. Další takový nárůst byl v roce 1990 a 1991. Rekord jsme zažili v březnu 2020 a to cca 1:124. Naopak nejmenší poměr byl v roce 1919 a to cca 1:17,73, v roce 1980, kde se pohyboval na úrovni cca 1:19. V grafu jsou vidět také šedé plochy, které značí krizová období. Rovněž vidíme, že např. v roce 2011, kdy krize vrcholila, padl poměr až téměř k úrovni 1:30. V loňském roce (4.8.2019) - zlato:stříbro cca 1:88. Začátek srpna 2020 cca 1:81 a 17.8.2020 cca 1:73.

Vývoj poměru zlato / stříbro za posledních 20 let:

Vývoj poměru zlato / stříbro od roku 1915:

V následujícím grafu vidíme vývoj ceny stříbra od ledna 2015 do začátku srpna 2020:

V následující tabulce je uvedena roční těžba stříbra a podíl recyklace (zdroj: Silver Institut):

Měnové politiky a nízké úrokové sazby, jeden z hnacích motorů nejen pro tradiční zlato

Celý svět se tradičně dívá a očekává, jak se budou vyvíjet úrokové sazby napříč světovými ekonomikami a především v největší ekonomice světa. Americký FED a jeho politika je velmi sledována a ovlivňuje další vývoj v mnoha oblastech. Dnešní uvolněné měnové a fiskální politiky představují významný hnací motor pro zlato a rovněž i stříbro.

Podívejme se na vývoj úrokových sazeb v USA za poslední roky. Americká centrální banka ve středu 16.12.2015 zvýšila svou základní úrokovou sazbu z minimálních hodnot, které udržovala sedm let. Tento krok dal signál, že se americká ekonomika nachází v dobré kondici a již není potřeba udržovat příliš nízké úrokové sazby. Postupné zvyšování by nemělo představovat potenciální nebezpečí pro ekonomiku, ale vždy je možné zatáhnout za brzdu, pokud by vývoj nesměřoval správným směrem.

Fed držel úrokovou sazbu od prosince 2008 na rekordním minimu a to v pásmu 0,00-0,25 procenta, aby podpořil proces zotavování ekonomiky z tehdejší hluboké krize.

Následující roky vedly k opětovnému nárůstu úrokové sazby až do června 2019, od té doby sazba padala. Měnový výbor centrální banky USA dne 16. března 2020 snížil základní úrokovou sazbu - dokonce o jeden procentní bod do pásma 0,00 až 0,25 procent. Velký pohyb dolů způsobil příchod koronaviru, který tvrdě zasáhl americkou ekonomiku. Výsluní vyšších úrokových sazeb netrvalo moc dlouho a bohužel možné zvýšení je v této době v nedohlednu. Uvolněné měnové politiky budou jedním z významných hnacích motorů pro růst ceny stříbra a zlata, což by se také mělo projevit na změně poměru mezi zlatem a stříbrem.

Vývoj úrokových sazeb v USA od roku 2008 do současnosti: