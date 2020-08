Indický zlatý trh, rovněž zasažen koronavirem

26.08.2020 12:41:19

Celý svět v tuto chvíli bojuje a snaží se porazit pandemii koronaviru a opět se vrátit do starých kolejí. Z původní zdravotní krize se vyvinula krize, která zasáhla do všech oblastí našeho života. Ušetřen nezůstal ani zlatý trh, což se pak projevilo, jak na straně poptávky tak i nabídky.

Indie, která je brána jako jeden z hlavních spotřebitelů žlutého kovu zaznamenala obrovský propad poptávky. V prvním pololetí došlo k jejímu velkému propadu a dovoz poklesl na nejnižší úroveň za několik desetiletí.

Za první pololetí roku 2020 klesla poptávka meziročně o cca 64 procent. Hlavním viníkem byl příchod koronaviru a rovněž růst ceny zlata na rekordní úroveň. Také dovoz zlata, který v normální situaci činí stovky tun klesl o desítky procent a to z důvodu uzavření ekonomiky. V letošním prvním pololetí bylo do Indie dovozeno pouhých 99 tun zlata, což meziročně představuje pokles o cca 77 procent (loni za stejné období bylo dovezeno cca 436 tun).

Spotřeba indického šperkařského průmyslu činila v první polovině roku 2020 pouhých 109 tun, což je o 62 procent méně než v roce 2019. Výroba šperků se v prvním čtvrtletí propadla o 40 procent, ve druhém dokonce o 94 procent. Šperkařský průmysl byl tvrdě zasažen a to nejen z důvodu dané krize, ale významným faktorem byl pokles poptávky ze svatebního segmentu, kdy mnoho připravovaných svateb bylo odloženo a tím se poptávka téměř zastavila.

Co se týče investiční poptávky do fyzického zlata ta byla rovněž velice zasažena. Obchody byly zavřené, zlato se neprodávalo a meziroční poptávka se v prvním pololetí snížila o cca 70 procent na cca 24 tun, kdy téměř 22 tun bylo Indy nakoupeno v prvním čtvrtletí roku 2020. Z tohoto důvodu, kdy nebylo možné sehnat fyzický kov, došlo k nárůstu investic do „papírového“ zlata a to prostřednictvím státních dluhopisů. Ve druhém čtvrtletí investovali Indové do těchto dluhopisů cca 6,7 tun zlata. Určitou oblibu a také silnější příliv investic zaznamenaly zlaté ETF.

I když byl zlatý indický trh velice zasažen, je jen otázkou času, kdy se opět vrátí do starých kolejí. Záliba a hlad po zlatě u Indů zůstane a jakmile to bude možné, opět uvidíme strmý růst poptávky.

Stačí si vzpomenout, co se stalo na podzim roku 2016, kdy indická vláda vyrazila bojovat proti černé ekonomice a ze dne na den zmizely velké bankovky. Tento vládní krok se rovněž nevyhnul oblasti drahých kovů a docela citelně jej zasáhl. Je známo, že indická vláda se snaží jít i proti zlatu a zavádí určité nástroje, které by měly zamezit hromadění zlata indickou společností a nabízí za zlato různé finanční produkty s úroky, papírové zlato, zlaté fondy apod. Na to, zdá se indická společnost moc neslyší a jde si stále fyzickou cestou.

V daném roce, kdy z ničeho nic zmizely velké bankovky, došlo k poklesu importu zlata oproti roku 2015 téměř o 40 %. Rok 2015 – 949 tun, rok 2016 – 582 tun. Nicméně následující rok přinesl opět značné oživení a indický hlad po žlutém kovu se opět vrátil do starých kolejí. V roce 2017 bylo dovezeno 901 tun, oproti roku 2016 tedy nárůst o cca 54,8 %.

Dá se tedy očekávat, že ani koronavirus nezastaví Indy k nákupu žlutého kovu a také stříbra. Oba tyto kovy pokládají za pravé uchovatele hodnoty.

V následující tabulce je zobrazen dovoz zlata do Indie od roku 1999-2019:

Pro zajímavost:

Pokles dovozu 2020 - v březnu (62,6 %), dubnu (99,99 % ) a v květnu (98,4 %), ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019. V dubnu 2020 činila hodnota dovozu zlata cca 2,84 mil. USD, naopak v dubnu 2019 to bylo cca 3,97 miliard USD. V červnu 2020 klesl dovoz zlata ve srovnání s červnem 2019 o cca 86 %. Tento propad byl způsoben šířícím se koronavirem, omezení dopravy, růstem ceny žlutého kovu a tím související nižší poptávky, hlavně v oblasti šperkařství, kdy spousta obchodů bylo uzavřeno. Celkový dovoz v červnu činil cca 11 tun – cca 609 mil. dolarů, loni za celý červen bylo dovezeno cca 78 tun – cca 2,7 miliardy dolarů.

V následující tabulce je zobrazena indická spotřebitelská poptávka po zlatě 2010-2019 podle WGC:

Podle údajů Světové rady pro zlato, narůstá hodnota zlata v indických domácnostech. Podle WGC nyní Indové vlastní přes 25 000 tun zlata což představuje cca 803 780 985 Oz. Podle studií z roku 2017 činily tyto zásoby cca 23 – 24 000 tun. Hodnota tohoto množství představuje cca 40 % nominálního HDP celé země. Pro představu oficiální zlaté rezervy indické centrální banky činí 618 tun tedy cca 19 869 466 Oz. Při poměru státní zlaté rezervy vs. lid je to 1:40,45 ve prospěch lidu. I přes současné problémy na zlatém indickém trhu se očekává, že Indie bude patřit stále k zemím, které nedají na zlato dopustit a poptávka se časem opět vrátí do původních kolejí.

V následující tabulce je zobrazen dovoz stříbra do Indie od roku 1999 – 2019: