Cena zlata by měla dále stoupat

02.09.2020 15:30:45

"Zlato letos patří mezi nejvýnosnější aktiva. Zatímco na začátku roku se obchodovalo za 1 517,29 dolaru za troyskou unci, ke včerejšímu dni již dosahovalo hodnoty 1 970,18 dolaru za troyskou unci. To představuje zhodnocení o 29,85 procenta," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Společnost Heraeus, která patří mezi deset nejúspěšnějších rodinných společností v Německu, vydala novou prognózu na cenu zlata. Podle této prognózy by cena zlata měla vzrůst do konce roku k úrovni 2 200 dolarů za troyskou unci. Tato úroveň je podobná predikci BHS, která pracuje s cenou 2 300 dolarů za troyskou unci. Oba odhady počítají se skokovým růstem ceny zlata, které se momentálně obchoduje kolem úrovně 1970 dolarů za troyskou unci.





Analytici Heraeus na začátku roku očekávali, že se zlato letos vyšplhá k maximální úrovni 1700 dolarů za troyskou unci. V průběhu pandemie koronaviru však došlo k výrazným změnám v ekonomice, které byly doprovázeny změnami v měnové i rozpočtové politice. Mnozí investoři se začali obávat ztráty hodnoty peněz, a proto začali nakupovat bezpečná aktiva, mezi která je tradičně řazeno i zlato. To nabouralo předpoklady dříve vydaných predikcí na cenu zlata a vedlo k nutnosti přehodnotit je.



Kvůli šíření koronaviru letos pravděpodobně dojde k poklesu produkce zlatých dolů. To bude snižovat nabídku na trhu se zlatem, což přispěje k růstu ceny. Přehlížet nelze ani četná politická rizika, která vyplývají z amerických voleb či napjatých obchodních vztahů mezi Čínou a Spojenými státy. V neposlední řadě bude důležité sledovat, jak se vlády po celém světě vypořádají s šokem, který utrpěla globální ekonomika.