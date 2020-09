Bloomberg: Skončila velká rally na zlatě?

Propad ceny zlata v tomto týdnu nutí investory k úvahám, zda si žlutý kov bere oddechovou pauzu, nebo jestli mu doopravdy hrozí hlubší propad.

Bezprecedentní globální stimuly, záporné úrokové sazby a slábnou cílar vytlačily tento typ bezpečného přístavu na začátku srpna na rekordní maximum ad 2075 dolarů za troyskou unci. Některé banky předpovídaly tehdy ještě zářivější ceny, jenomže vzchopit se mezitím povedlo americkému dolaru, a zlato část svých zisků odevzdalo.

Je to pro drahý kov jenom dočasný ústup? Podívejte se na následujících pět grafů.

Dominance dolaru

Dolar je teď tím, co cenou zlata hýbe nejvíce. Americké měně se tento týden daří posilovat I přesto, že americká centrální banka cedila na konto úrokových sazeb další ultraholubičí komentáře. Odkud bere tuto nově nalezenou chuť k životu? Jsou to vadnoucí naděje na další podpůrná opatření ze strany Spojených států. To ale tlačí dolů zlato, a to I přesto, že napříč Evropou přibývá nových případů nákazy koronavirem a v USA počet obětí na životech překročil 200.000.

“Silný americký dolar je pro ceny drahých kovů kamenem kolem krku a I přes zvýšenou averzi k riziku vyvíjí tlak na zlato,” uvedl v analytik Commerzbank Carsten Fritsch. Měnová politika Fedu zůstane v příštích letech expanzivní, takže “síla dolaru sotva vydrží”, uvedl také.





Nivelizace sazeb

Přitažlivost zlata jako investice během léta vylepšilo, když reálné sazby amerických státních dluhopisů spadly hlouběji do záporu. Od počátku srpna stagnovaly. Dostat je níž bude znamenat velikou vzpruhu pro inflační očekávání.

Tady je potřeba podívat se na takzvané breakevens, tedy ukazatele, které pracují s nominálním a reálným (o inflaci očištěným) americkým dluhem, a vytvářejí odhad budoucího cenového růstu. Tyto breakevens tedy od srpna klesají. A podle Oleho Hansena ze Saxo Bank je možné čekat, že když ve své rekonvalescenci zadrhává globální ekonomika, nebude inflace tím, na co by investoři v prvé řadě mysleli.

Klíčové milníky

Pokles zlata nabral tento týden na tempu, když se jeho cena dostala pod 50denní klouzavý průměr. Obchodníci orientovaní na technickou analýzu to mohou brát jako signál k prodeji. Příštím klíčovým milníkem je 100denní klouzavý průměr, který by měl padajícím cenám poskytnout určitou oporu. Sestup pod tuto úroveň by ale mohl vyvolat další výprodej. Ve čtvrtek se se spotová cena obchodovala na nejnižších hodnotách od 22. července.

Pozorovatelé z ETF

Nejoblíbenějším způsobem, jak nakupovat zlato, je letos pro investory prostřednictvím ETF. Když se cena kovu v pondělí propadla, zažila ETF svůj největší příliv finančních prostředků za minimálně jeden rok, jak se investoři snažili nakupovat při poklesu. Druhý den už ale pokles ceny takové nadšení nevyvolal a někteří prodávali.

“ETF v posledních dnech rostla, teď si dělají pauzu a čekají, co se bude dít dál,” uvedla Georgette Boeleová, analytička v ABN Amro Bank. “Pokud bude útlum pokračovat, budou rychle zase prodávat.”





Volatilní volby

Během posledních 20 let mělo zlato sklon pohybovat se jak v předvečer, tak po skončení amerických prezidentských voleb, jak investoři zvažovali možný dopad na dolar, dluhopisové výnosy a globální politické riziko. Listopadové volby budou asi nejnapjatějšími za poslední desítky let a vyvolají nejistotu, kterou si zlato bude určitě užívat.