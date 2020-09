Zlatá horečka ztrácí na síle

24.09.2020 16:29:46

"Cena zlata se propadla na svou červencovou úroveň. Od svého srpnového vrcholu již cena zlata vyklesala o více než 200 dolarů za troyskou unci. Druhá vlna pandemie však může cenu zlata opět dostat na historická maxima," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V srpnu letošního roku vystoupala cena zlata na svou historicky nejvyšší úroveň 2 075 dolarů za troyskou unci, od té doby se však snižuje. Včera se cena zlata dostala pod úroveň 1 900 dolarů za troyskou unci a dnes klesla na méně než 1 850 dolarů za troyskou unci. Tím se cena zlata vrátila na červencovou hodnotu před mohutným růstem.

Výprodeje zasáhly i trh se stříbrem, jehož cena se od začátku týdne snížila o 14 procent. Může za to relativně silný kurz dolaru, ve kterém se drahé kovy obchodují. V posledních týdnech kurz dolaru posiloval proti většině ostatních měn. Tím došlo ke zdražení nákupu vzácných kovů pro většinu lidí, kteří je nenakupují v dolarech.

Přestože ceny drahých kovů momentálně klesají, budoucí vyhlídky mohou nahrávat růstu cen. Druhá vlna pandemie vnáší nejistotu do vývoje ekonomiky. To může podpořit investice do uchovatelů hodnoty, mezi které můžeme zařadit zlato i další drahé kovy. Centrální banky se ve světě navíc snaží zvyšovat inflaci uvolněnou měnovou politikou. To vede k znehodnocování peněz, což může motivovat k nákupu zlata či jiných drahých kovů.