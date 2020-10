Co čeká zlato v případě Bidenova vítězství ve volbách?

Zlato i stříbro dosáhly v prvních třech kvartálech letošního roku dobrých výsledků ( zlato +21 %, stříbro +27 %). Je navíc čím dál pravděpodobnější, že si dobře povedou i nadále. Jedním z hlavních důvodů, proč si to myslíme, je riziko inflace a po tom, co se posledním týdnu událo ve Washingtonu, si právě toto riziko zaslouží zvýšenou pozornost. Trumpův nepřesvědčivý výkon v první prezidentské debatě a jeho následující onemocnění Covidem-19 dál zvýšily Bidenův náskok v předvolebních průzkumech.

Zdroj: FiveThirtyEight.com

Jak už psal kolega John Hardy ve své posledním FX aktualitě: Demokraté mají nakročeno k opětovnému získání prezidentského úřadu i Senátu . To by vydláždilo cestu k tomu, že bude už v prvních sto dnech Bidenovy vlády schválen několikabilionový stimul, který způsobí výrazné zvýšení inflace v USA, přičemž základní sazba Fedu zůstane dál v zásadě na nule. Kurz amerického dolaru rozhodně závisí na tom, jak trh vnímá budoucí inflaci . Výše uvedený argument se zdá být v tomto případě vcelku věrohodný a americké sazby se zvedly po celé křivce. Čím jasnější náskok budou mít Demokraté v průzkumech, tím menší je pravděpodobnost, že by Trumpova obvinění ze zfalšování voleb přinesla dlouhodobější nejistotu kolem zpochybněných voleb .

O autorovi:

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů