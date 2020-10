TOP 3 grafy tohoto týdne: DE30, US100, Zlato

DE30

Začněme dnešní analýzu německým indexem. Při pohledu na H4 graf je zřetelné, že poslední rostoucí trend byl zastaven na klíčové úrovni rezistence. Fialová oblast na grafu níže je definována předchozími cenovými reakcemi na úrovní 78,6 % Fibo retracementu. Navíc poslední růst vypadá jako korekce ABC, což by mohlo předznamenat obnovení klesajícího trendu. Obchodníci by však měli vzít v úvahu, že se cena včera odrazila od prvního klíčového supportu (12 950 bodů). Průraz na nižší úrovně by mohl znamenat prohloubení poklesu. V případě tohoto scénáře by se otevřela cesta dokonce až k úrovni 12 550 bodů.

DE30 H4 interval. Zdroj: xStation5

US100

Býčí trh na amerických technologických akciích stále nezpomaluje. Při pohledu na H4 graf indexu US100 je zřetelné, že rostoucí graf akceleroval po dosažení rezistence na úrovni 11 550 bodů. Nyní se index nachází pouze 3 % pod historickým maximem. Po proražení rezistence na 12 000 bodech můžeme nyní tuto hladinu považovat za krátkodobý support. Pokud se cena udrží nad touto úrovní, tak růst na nové historické rekordy vypadá jako nejpravděpodobnější varianta. Na druhou stranu, pokud by měla začít hlubší klesající korekce, tak nejbližší support leží na spodní limitě struktury 1:1 na 11 845 bodů.

US100 H4 interval. Zdroj: xStation5

Zlato už dlouhou dobu bojuje o obnovení rostoucího trendu a včera dostala jeho cena další těžký zásah. Nicméně pokles byl zastaven na úrovni klíčového supportu. Při pohledu na H4 interval je zřetelné, že se býci objevili na úrovni spodní limity lokální 1:1 struktury. Jedná se o signál, že pokračování rostoucího trendu je možné. Pokud bude současná nálada na trhu pokračovat a cena zůstane nad úrovní 1885 dolarů, tak čekáme návrat k rezistenci na 1920 dolarech. Pokud však cena klesne pod úroveň supportu na 1875 dolarech, tak by se obchodníci měli připravit na hlubší pokles.